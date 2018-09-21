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ДТП Происшествия

В Тольятти после ДТП на штрафстоянку забрали мотоцикл, водитель которого не имел нужной категории в правах

ТОЛЬЯТТИ. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 сентября, в 19:00 в Тольятти, напротив дома № 5 по ул. Спортивная, 44-летняя автоледи на иномарке Маzda СХ5 столкнулась с мотоциклом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии правоохранителей, при начале движения водитель легковушки не убедилась в безопасности маневра и задела мотоцикл Yamaha YZF R6, под управлением 22-летнего водителя, который проезжал слева в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Ему назначено амбулаторное лечение.

Так же выяснилось, что у байкера не было прав на управление мотоциклом. В связи с чем двухколесный транспорт помещен на специализированную стоянку.

По факту ДТП проводится проверка.

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