В регионе скорректируют программу развития кластера строительных материалов

Для решения "жилищного вопроса" в Самарской области возобновлена реализация госпрограммы по развитию кластера промышленности строительных материалов.

Вокруг какого ядра он будет сформирован, какие меры наиболее эффективны для улучшения ситуации на областном рынке стройматериалов, как можно повысить конкурентоспособность самарских производителей — ответы на эти вопросы искали эксперты на заседании секции градостроительного совета 19 сентября.

Напомним, рассчитанную до 2020 г. программу по развитию кластера стройматериалов в Самарской области начали разрабатывать еще в 2015 году, однако из-за нехватки финансирования обозначенные в ней мероприятия фактически не выполнялись. Возобновить работу по реализации программы поручил глава региона Дмитрий Азаров.

"Вопросы градостроительства, благоустройства, формирования комфортной среды, сохранения культурного наследия актуальны всегда, — подчеркнул он. — А когда им уделяется недостаточно внимания на протяжении ряда лет, они переходят из разряда актуальных в разряд проблемных".

На заседании секции градостроительного совета было отмечено, что стоящие перед губернией задачи по росту объемов и снижению себестоимости жилищного строительства невозможно решить без развития производства стройматериалов. И первый шаг в этом направлении — научно-исследовательская работа, которая позволит проанализировать состояние отрасли, определит существующий баланс выпускаемых в регионе стройматериалов и потребностей застройщиков.

"Нам нужно понять, каковы запросы строительной отрасли, производство каких стройматериалов можно и нужно стимулировать, сориентироваться по ценообразованию, чтобы продукция местных предприятий была конкурентоспособной", — сказал первый заместитель министра строительства — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

Сейчас проект техзадания на проведение таких исследований направлен в ведущие вузы региона. И после уже получения рецензии научного сообщества будут объявлены торги.

Одним из центральных вопросов стало обсуждение ядра, на основе которого должен быть сформирован кластер. Мнения разделились: в качестве организующего центра предлагались и вузы, и крупные застройщики-практики. Но в итоге эксперты пришли к выводу, что координирующая роль должна принадлежать профильному министерству.

Также обсуждались конкретные меры, которые могут в условиях свободного рынка и конкуренции со стороны соседних регионов стимулировать производство стройматериалов. Председатель правления регионального отделения общероссийской общественной организации "Российское общество инженеров строительства" Александр Латкин считает, что развитию отрасли будет способствовать повышение спроса на высокотехнологичные материалы местного производства: "Минстрой может прописывать соответствующие требования при формировании техзадания на строительство школ, садиков и других социальных объектов".

Директор Института экономики и управления строительства и ЖКХ СГЭУ Михаил Бальзанников отметил, что кластер должен объединить предприятия, принявшие определенные правила игры, которые разработает министерство: "Необходимо выработать единые требования к энергоэффективности строительных материалов, их долговечности и вводить эти параметры в конкурсную документацию наряду с ценой". Кроме того, в качестве одной из первоочередных задач он видит изучение взаимосвязи спроса и предложения на стройматериалы и формирование на этой основе единой системы заказа.

Заведующий кафедрой производства строительных материалов, изделий и конструкций СамГТУ Наталья Чумаченко напомнила, что современные разработки позволяют создать стройматериалы, требующие меньше энергозатрат и ресурсов, а значит снижающие себестоимость строительства и при этом повышающие его качество: "В Самарской области много месторождений минерального сырья, которые сейчас неэффективно используются. Необходимо провести их ревизию. И в соответствии с выявленной потребностью в стройматериалах довести информацию до участников рынка".

По ее словам, каждый строительный материал имеет свой потенциал увеличения долговечности и потребительских свойств, и доступ производителей к этим данным усилит конкурентоспособность их продукции. Также важно организовать вторичное использование строительных отходов, что тоже позволит снизить себестоимость жилья.

Подводя итоги обсуждения, заместитель министра строительства Самарской области Эдуард Гафиятуллин заверил, что все предложения экспертов будут учтены при подготовке техзадания на научные исследования: "В ближайшее время мы объявим торги, а результаты этой работы должны быть готовы уже до конца года".