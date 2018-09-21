Самарский университет завершает строительство 16-этажного общежития

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва продолжает развивать жилой фонд. На территории кампуса, расположенного на Московском шоссе, завершается строительство 16-этажного общежития квартирного типа.
Вуз обладает одним из самых развитых кампусов в Самарской области — в девяти общежитиях размещаются около 4 тыс. студентов. В 2008 году было построено 16-этажное общежитие квартирного типа для молодых преподавателей вуза.
При этом с каждым годом все больше абитуриентов из других регионов страны и из-за рубежа останавливают свой выбор именно на национальном исследовательском университете. В ходе приемной кампании 2018 года вуз принял 697 первокурсников из 72 регионов страны и 291 иностранца.
"Наличие жилья часто становится решающим фактором и при выборе аспирантуры. Более того, без расширения жилого фонда дальнейшее развитие университета в качестве мирового научно-образовательного центра не представляется возможным. Вуз на постоянной основе взаимодействует с ведущими молодыми учеными страны и мира, и вопрос их размещения не менее важен, чем обустройство их рабочего места. В Министерстве науки и высшего образования РФ придерживаются той же позиции — строительство нового общежития ведется на федеральные средства", — отмечают в университете.
Сейчас стройка идет полным ходом — возводится 16-й этаж, ведется остекление и отделочные работы. "Совсем скоро начнём утеплять фасад, штукатурить и красить здание, — говорит начальник административно-хозяйственной части университета Александр Десятов. — Все цветовые решения по фасаду уже согласованы в рамках авторского надзора за строительством и соответствующими службами архитектора города".
Здание рассчитано на 90 квартир. Из них 75 — однокомнатных, 15 — двухкомнатных и одна из квартир будет специально оборудована для маломобильных граждан. Квартиры будут сдаваться частично меблированными: для жильцов установят плиту, кухонный гарнитур, сантехнику, кровати и шкаф для одежды.
Многие преподаватели и студенты Самарского университета в разное время принимали непосредственное участие в строительстве кампуса на Московском шоссе. В 2018 году традиция продолжается — новое здание возводят бойцы студенческих строительных отрядов вуза — "Форсаж" и "Легион".
Александр Наумов учится на факультете электроники и приборостроения на инженера в области электроники и наноэлектроники. В стройотряде "Легион" уже второй год. В 2017 году он участвовал в строительстве футбольного стадиона "Самара Арена". "На стройке общежития мы складываем кирпичи на поддоны, их потом кран забирает их для постройки верхнего этажа. Учимся, как правильно выкладывать кирпич, чтобы получались ровные красивые стены, — говорит Александр. — У каждого каменщика своя кладка. Раньше студенты строили и корпуса, и общежития нашего вуза. Считаю, что это очень круто. Приятно ощущать, что, мы часть большой команды и как и наши предшественники, спустя несколько лет сможем сказать, — мы строили свой родной университет".
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)