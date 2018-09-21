Самарский университет завершает строительство 16-этажного общежития

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва продолжает развивать жилой фонд. На территории кампуса, расположенного на Московском шоссе, завершается строительство 16-этажного общежития квартирного типа.

Вуз обладает одним из самых развитых кампусов в Самарской области — в девяти общежитиях размещаются около 4 тыс. студентов. В 2008 году было построено 16-этажное общежитие квартирного типа для молодых преподавателей вуза.

При этом с каждым годом все больше абитуриентов из других регионов страны и из-за рубежа останавливают свой выбор именно на национальном исследовательском университете. В ходе приемной кампании 2018 года вуз принял 697 первокурсников из 72 регионов страны и 291 иностранца.

"Наличие жилья часто становится решающим фактором и при выборе аспирантуры. Более того, без расширения жилого фонда дальнейшее развитие университета в качестве мирового научно-образовательного центра не представляется возможным. Вуз на постоянной основе взаимодействует с ведущими молодыми учеными страны и мира, и вопрос их размещения не менее важен, чем обустройство их рабочего места. В Министерстве науки и высшего образования РФ придерживаются той же позиции — строительство нового общежития ведется на федеральные средства", — отмечают в университете.

Сейчас стройка идет полным ходом — возводится 16-й этаж, ведется остекление и отделочные работы. "Совсем скоро начнём утеплять фасад, штукатурить и красить здание, — говорит начальник административно-хозяйственной части университета Александр Десятов. — Все цветовые решения по фасаду уже согласованы в рамках авторского надзора за строительством и соответствующими службами архитектора города".

Здание рассчитано на 90 квартир. Из них 75 — однокомнатных, 15 — двухкомнатных и одна из квартир будет специально оборудована для маломобильных граждан. Квартиры будут сдаваться частично меблированными: для жильцов установят плиту, кухонный гарнитур, сантехнику, кровати и шкаф для одежды.

Многие преподаватели и студенты Самарского университета в разное время принимали непосредственное участие в строительстве кампуса на Московском шоссе. В 2018 году традиция продолжается — новое здание возводят бойцы студенческих строительных отрядов вуза — "Форсаж" и "Легион".

Александр Наумов учится на факультете электроники и приборостроения на инженера в области электроники и наноэлектроники. В стройотряде "Легион" уже второй год. В 2017 году он участвовал в строительстве футбольного стадиона "Самара Арена". "На стройке общежития мы складываем кирпичи на поддоны, их потом кран забирает их для постройки верхнего этажа. Учимся, как правильно выкладывать кирпич, чтобы получались ровные красивые стены, — говорит Александр. — У каждого каменщика своя кладка. Раньше студенты строили и корпуса, и общежития нашего вуза. Считаю, что это очень круто. Приятно ощущать, что, мы часть большой команды и как и наши предшественники, спустя несколько лет сможем сказать, — мы строили свой родной университет".