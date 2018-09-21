Новый премиальный сорт "Рижское экспорт" от "Балтики" появился в продаже в сети "Бристоль"

В сети магазинов "Бристоль" стартовали продажи премиального лагера "Рижское экспорт", изготовленного компанией "Балтика". Сорт, сваренный в лучших традициях европейского пивоварения, теперь смогут приобрести покупатели этой торговой сети в более 500 городах по всей России.
Новинка этого лета "Рижское экспорт" — это светлое премиальное пиво плотностью 12,3% янтарного цвета с богатым, насыщенным вкусом и ароматом хлебной корочки. Легкая хмелевая горчинка гармонирует с солодовыми нотами в послевкусии и раскрывается карамельными оттенками на финише.
Сорт "Рижское Экспорт" представлен в стеклянной бутылке в магазинах сети "Бристоль" по всей России.
Дмитрий Афонин, директор по инновациям и исследованиям ООО "Пивоваренная компания "Балтика", региона Восточная Европа Carlsberg Group:
"Современный потребитель находится в постоянном поиске новых оригинальных вкусов. "Рижское экспорт" полностью отвечает данной тенденции и придется по вкусу как любителю, так и пивному гурману. Новый сорт — оригинальное сочетание двух видов солода (Pilsner и Munich) и двух сортов хмеля (Magnum и Herkules). Солод Munich привносит карамельные ноты в послевкусие, а хмель Herkules дополняет пиво легким ароматом дубовых бочек и пряностей".
Егор Гусельников, старший директор по продажам в канале современной торговли ООО "Пивоваренная компания "Балтика":
"Балтика" является лидером в канале современной торговли по итогам 2 квартала 2018 года. Покупатели в крупных сетевых магазинах ценят качество и проверенные бренды, но в то же время готовы пробовать новое. Мы рады, что наше сотрудничество с сетью "Бристоль" продолжается — в этом году в ассортименте магазинов появился новый бренд "Рижское экспорт". Уверены, что потребители по достоинству оценят новый премиальный сорт".
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.