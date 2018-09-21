Новый премиальный сорт "Рижское экспорт" от "Балтики" появился в продаже в сети "Бристоль"

В сети магазинов "Бристоль" стартовали продажи премиального лагера "Рижское экспорт", изготовленного компанией "Балтика". Сорт, сваренный в лучших традициях европейского пивоварения, теперь смогут приобрести покупатели этой торговой сети в более 500 городах по всей России.

Новинка этого лета "Рижское экспорт" — это светлое премиальное пиво плотностью 12,3% янтарного цвета с богатым, насыщенным вкусом и ароматом хлебной корочки. Легкая хмелевая горчинка гармонирует с солодовыми нотами в послевкусии и раскрывается карамельными оттенками на финише.

Фото предоставлено компанией "Балтика"

Сорт "Рижское Экспорт" представлен в стеклянной бутылке в магазинах сети "Бристоль" по всей России.

Дмитрий Афонин, директор по инновациям и исследованиям ООО "Пивоваренная компания "Балтика", региона Восточная Европа Carlsberg Group:

"Современный потребитель находится в постоянном поиске новых оригинальных вкусов. "Рижское экспорт" полностью отвечает данной тенденции и придется по вкусу как любителю, так и пивному гурману. Новый сорт — оригинальное сочетание двух видов солода (Pilsner и Munich) и двух сортов хмеля (Magnum и Herkules). Солод Munich привносит карамельные ноты в послевкусие, а хмель Herkules дополняет пиво легким ароматом дубовых бочек и пряностей".

Егор Гусельников, старший директор по продажам в канале современной торговли ООО "Пивоваренная компания "Балтика":

"Балтика" является лидером в канале современной торговли по итогам 2 квартала 2018 года. Покупатели в крупных сетевых магазинах ценят качество и проверенные бренды, но в то же время готовы пробовать новое. Мы рады, что наше сотрудничество с сетью "Бристоль" продолжается — в этом году в ассортименте магазинов появился новый бренд "Рижское экспорт". Уверены, что потребители по достоинству оценят новый премиальный сорт".