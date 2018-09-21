Сотрудники самарского МегаФона получили правительственные награды за отличную работу во время мундиаля

Сотрудники самарского отделения компании "МегаФон" получили памятные знаки за отличную работу на чемпионате мира по футболу.

Награды специалистам, обеспечившим бесперебойное функционирование телеком-инфраструктуры на объектах мундиаля, вручил Станислав Казарин, руководитель областного департамента информационных технологий и связи: "Выражаю огромную благодарность от лица всего правительства Самарской области и жителей региона за эффективную, результативную и очень качественную работу компании "МегаФон" при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году".

МегаФон обеспечил строительство телеком-инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи на объектах ЧМ в рамках контракта с "Национальным центром информатизации", дочерней компанией Госкорпорации "Ростех". Начав подготовительные работы в 2017 году, оператору удалось создать лучшую экосистему мобильной связи, а сам чемпионат стал самым "мобильным" событием за всю историю проведения массовых мероприятий.

В Самарской области над проектом работали лучшие технические специалисты МегаФона из Самары, соседних регионов, а также из Сибири и Дальнего Востока. Их профессионализм позволил обеспечить беспрецедентный уровень надежности и полное отсутствие инцидентов в сети в течение всего мундиаля. Успешность соединений держалась на уровне 99,9%, притом что только матчи на стадионе "Самара-Арена" посетили более 100 000 клиентов оператора. На некоторых играх они составляли до 50% от общего числа зрителей. Вместе с иностранными гостями они прокачали почти 10 Тб данных при скорости Интернета до 158 Мбит/с и проговорили в сумме почти 11 месяцев.

"Мы рады, что полностью оправдали надежды организаторов чемпионата и абонентов. Во время соревнований в нашей сети были зарегистрированы гости из 80 стран мира. Сеть прошла серьезнейшую проверку и блестяще выдержала нагрузку, многократно превышающую обычную. Только в фан-зоне на площади Куйбышева наши клиенты прокачали больше трафика, чем все болельщики чемпионата мира 2014 года в Бразилии. А благодаря нашим каналам фиксированной связи за играми, проходящими в Самаре, могли следить миллионы болельщиков по всему миру", — рассказал директор Поволжского филиала ПАО "МегаФон" Владимир Карпушкин.