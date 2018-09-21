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Сотрудники самарского МегаФона получили правительственные награды за отличную работу во время мундиаля

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники самарского отделения компании "МегаФон" получили памятные знаки за отличную работу на чемпионате мира по футболу.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Награды специалистам, обеспечившим бесперебойное функционирование телеком-инфраструктуры на объектах мундиаля, вручил Станислав Казарин, руководитель областного департамента информационных технологий и связи: "Выражаю огромную благодарность от лица всего правительства Самарской области и жителей региона за эффективную, результативную и очень качественную работу компании "МегаФон" при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году".

МегаФон обеспечил строительство телеком-инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи на объектах ЧМ в рамках контракта с "Национальным центром информатизации", дочерней компанией Госкорпорации "Ростех". Начав подготовительные работы в 2017 году, оператору удалось создать лучшую экосистему мобильной связи, а сам чемпионат стал самым "мобильным" событием за всю историю проведения массовых мероприятий.

В Самарской области над проектом работали лучшие технические специалисты МегаФона из Самары, соседних регионов, а также из Сибири и Дальнего Востока. Их профессионализм позволил обеспечить беспрецедентный уровень надежности и полное отсутствие инцидентов в сети в течение всего мундиаля. Успешность соединений держалась на уровне 99,9%, притом что только матчи на стадионе "Самара-Арена" посетили более 100 000 клиентов оператора. На некоторых играх они составляли до 50% от общего числа зрителей. Вместе с иностранными гостями они прокачали почти 10 Тб данных при скорости Интернета до 158 Мбит/с и проговорили в сумме почти 11 месяцев.

"Мы рады, что полностью оправдали надежды организаторов чемпионата и абонентов. Во время соревнований в нашей сети были зарегистрированы гости из 80 стран мира. Сеть прошла серьезнейшую проверку и блестяще выдержала нагрузку, многократно превышающую обычную. Только в фан-зоне на площади Куйбышева наши клиенты прокачали больше трафика, чем все болельщики чемпионата мира 2014 года в Бразилии. А благодаря нашим каналам фиксированной связи за играми, проходящими в Самаре, могли следить миллионы болельщиков по всему миру", — рассказал директор Поволжского филиала ПАО "МегаФон" Владимир Карпушкин.

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