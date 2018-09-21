Сотрудника самарского ПАО подозревают в получении подкупа за махинации с военным госконтрактом

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из ПАО. Его подозревают в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 7 июня 2018 г. подозреваемый получил 50 тыс. руб. за обоснование заключения в 2018 г. договора в рамках исполнения самарским предприятием госконтракта с Минобороны РФ. Расследование уголовного дела продолжается.