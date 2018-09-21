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Облправительство Власть и политика

В регионе может сократиться число вице-губернаторов и изменятся полномочия министерств

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из функционала министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области планируют убрать вопросы торговли. Соответствующий законопроект депутаты областного парламента должны рассмотреть уже 24 сентября.

Поправки в закон "О правительстве Самарской области" внес в губдуму глава региона. В соответствии с этой инициативой предложено внести поправки в ст. 2 и ст. 9 областного закона. Сообщается, что законопроект разработан в связи с необходимостью организационно-штатных изменений в системе исполнительной власти Самарской области.

Изменится функционал двух министерств региона. Вместо министерства экономического развития, инвестиций и торговли в регионе появится министерств экономического развития и инвестиций, а "торговый" функционал будет передан облминпрому — в регионе появится министерство промышленности и торговли. Отмечается, что это делается в целях выстраивания федерально-ориентированной системы распределения полномочий в сфере промышленности и торговли.

Кроме того, в регионе сократится количество вице-губернаторов. В законопроекте отмечается, что новая структура органов исполнительной власти не предполагает наличия вице-губернаторов, одновременно являющихся руководителями профильных министерств. Напомним, такую должность до недавнего времени занимал, например, руководитель минэкономразвития Александр Кобенко.

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