В регионе может сократиться число вице-губернаторов и изменятся полномочия министерств

Из функционала министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области планируют убрать вопросы торговли. Соответствующий законопроект депутаты областного парламента должны рассмотреть уже 24 сентября.
Поправки в закон "О правительстве Самарской области" внес в губдуму глава региона. В соответствии с этой инициативой предложено внести поправки в ст. 2 и ст. 9 областного закона. Сообщается, что законопроект разработан в связи с необходимостью организационно-штатных изменений в системе исполнительной власти Самарской области.
Изменится функционал двух министерств региона. Вместо министерства экономического развития, инвестиций и торговли в регионе появится министерств экономического развития и инвестиций, а "торговый" функционал будет передан облминпрому — в регионе появится министерство промышленности и торговли. Отмечается, что это делается в целях выстраивания федерально-ориентированной системы распределения полномочий в сфере промышленности и торговли.
Кроме того, в регионе сократится количество вице-губернаторов. В законопроекте отмечается, что новая структура органов исполнительной власти не предполагает наличия вице-губернаторов, одновременно являющихся руководителями профильных министерств. Напомним, такую должность до недавнего времени занимал, например, руководитель минэкономразвития Александр Кобенко.
Последние комментарии
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
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