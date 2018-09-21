В выходные в Самарской области потеплеет

В выходные в Самарской области ожидается потепление, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 21 сентября, переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит 14… 19 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В субботу, 22 сентября, переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от 12 до 7 °C, по восточной половине до 3 °C. Днем потеплеет от 18 до 23 °C. Ветер западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 23 сентября, малооблачно без осадков. Температура воздуха ночью составит 10… 15 °C, в низких местах рельефа до 5 °C. Днем 20… 25 °C. Ветер южный 6-11 м/с.

В понедельник, 24 сентября, в ночные часы осадков не ожидается. Температура воздуха составит 10… 15 °C, в низких местах рельефа до 5 °C. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможа гроза. Воздух прогреется от 20 до 25 °C. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.