На улицах рядом с "Самара Ареной" 24 сентября закроют проезд

В связи с проведением матча восьмого тура чемпионата России по футболу 2018-2019 среди команд клубов Российской премьер-лиги на "Самара Арене" 24 сентября будет временно запрещено движение транспорта по дорогам, расположенным вблизи стадиона.

В понедельник, 24 сентября, с 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улицам Дальней, Арена 2018, 1-й Стадионной, по проездам №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до ул. Дальней.

Кроме того, с 8:00 до 23:00 запрещена остановка транспорта на Волжском шоссе, улицах Арена 2018, Дальней, Демократической, Ташкентской, 2-й стадионной, на проездах №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублере Московского шоссе от Волжского шоссе до ул. Дальней.

Соответствующие дорожные знаки установят согласно временным схемам ограничения движения.

Запрет не распространяется на машины медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.