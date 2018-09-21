В Сызрани пострадал пассажир легковушки, врезавшейся в ограждение на ул. Набережной

В четверг, 20 сентября, в 7:26, в Сызрани произошло ДТП с участием 26-летнего водителя ВАЗ-21102, ехавшего по ул. Набережной в направлении ул. Монастырской. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, в районе дома № 33 по ул. Набережной, водитель неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение. В аварии пострадал пассажир. Его госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка.