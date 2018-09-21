В Самаре ограничат движение транспорта по улице академика Кузнецова

В связи с ремонтом тепловых сетей в Самаре ограничат движение транспорта по улице им. академика Кузнецова, сообщает горадминисрация.
Движение будет ограничено напротив дома № 15 до 23:00 29 сентября.
В связи с ремонтом тепловых сетей в Самаре ограничат движение транспорта по улице им. академика Кузнецова, сообщает горадминисрация.
Движение будет ограничено напротив дома № 15 до 23:00 29 сентября.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!