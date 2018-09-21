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Общество

В Самаре ограничат движение транспорта по улице академика Кузнецова

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ремонтом тепловых сетей в Самаре ограничат движение транспорта по улице им. академика Кузнецова, сообщает горадминисрация.

Движение будет ограничено напротив дома № 15 до 23:00 29 сентября.

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