Синоптики прогнозируют аномально теплый октябрь

Приволжское УГМС опубликовало прогноз аномалии средней температуры воздуха за месяц по Самарской области на отопительный период 2018-2019.
Так, в октябре она ожидается выше нормы — +4,6°C. В остальные месяцы средняя температура будет в пределах нормы: в ноябре составит -3,3°C, в декабре -8,5°C, в январе -11,6°C, в феврале -11,1°C, в марте -5°C.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!