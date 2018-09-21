Синоптики прогнозируют аномально теплый октябрь

Приволжское УГМС опубликовало прогноз аномалии средней температуры воздуха за месяц по Самарской области на отопительный период 2018-2019.

Так, в октябре она ожидается выше нормы — +4,6°C. В остальные месяцы средняя температура будет в пределах нормы: в ноябре составит -3,3°C, в декабре -8,5°C, в январе -11,6°C, в феврале -11,1°C, в марте -5°C.