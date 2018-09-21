Ирина Афанасьева: "Деньги должны работать"

Последние заявления Центрального банка РФ о повышении ключевой ставки и ослабление рубля заставляют нас в очередной раз задуматься о сбережениях, точнее, о том, как их сохранить, а лучше приумножить. В какой валюте выгоднее сегодня хранить деньги? Как лучше распорядиться капиталом: приобрести недвижимость, а может быть, вложить в ценные бумаги? Об этом и не только разговор с Ириной Афанасьевой, директором "Открытие Брокер" в Самаре.

предоставлено компаний "Открытие Брокер"

- Какие возможности для инвестиций, с вашей точки зрения, наиболее привлекательны сегодня?

- Вопрос сбережения накоплений и их приумножения довольно сложен, если этим не заниматься постоянно. Особенно разрушительным для накоплений являются действия в панике, когда неожиданно резко меняется курс национальной валюты или происходят иные события с активами. Как правило, для людей с низкой инвестиционной активностью мы советуем вкладывать свои сбережения из расчета трех равных долей в евро, доллары и рубли. Поскольку российская валюта показывает более высокую динамику ослабления, то мы вынуждены большую часть своих средств хранить в более стабильных валютах. С другой стороны, рубль также может быть интересен на коротких отрезках, да и наши расходы, как правило, происходят в рублях. При такой конфигурации сбережений мы защищаем себя как от ослабления рубля, так и от движений евро и доллара друг против друга. Естественно, что деньги должны работать. Для этого их нужно куда-то вложить, а не хранить под матрацем, поскольку в этом случае инфляция медленно, но верно будет "пожирать" ваши накопления. Если говорить про депозиты в банках, то их стоит распределять таким образом, чтобы суммы на счетах не превышали страховую сумму АСВ.

Другим популярным способом инвестирования является покупка недвижимости. Однако в последние годы сложно говорить о том, что цены на нее устойчиво растут. Более того, если вы не получаете доход с этой недвижимости, то она становится пассивом, который постепенно высасывает из вас деньги. Речь идет о платежах ЖКХ, о налогах, о поддержании своей собственности в безаварийном состоянии. Соответственно, для получения дохода от купленной недвижимости мы должны отдавать ее в аренду, а это также связано с возможными дополнительными расходами. Да и доходы от такого способа инвестирования явно уступают другим возможностям.

В частности, на текущий момент облигации федерального займа могут приносить более 8,5% годовых. Если же обратить внимание на облигации достаточно надежных госкорпораций, то доходность таких вложений еще больше. И, наконец, покупка еврооблигаций отечественных корпораций может принести 4-5% ежегодного дохода в иностранной валюте. Если же принять чуть более высокий риск, то свои средства можно вложить в акции, которые не только приносят дивидендный доход, но и защищают капитал от девальвации национальной валюты. Стоит также обратить внимание на то, что можно избежать уплаты налога на доходы физических лиц, если использовать возможности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Да и вложения через обычные брокерские счета также можно освободить от уплаты НДФЛ, поскольку некоторые выпуски корпоративных облигаций освобождены от уплаты данного налога.

- Грамотно распоряжаться финансовыми активами нас не учат ни в школе, ни в институте. Приходится полагаться только на жизненный опыт и советы знакомых. Редко кто всерьез интересуется тенденциями в экономике, читает экспертные обзоры или прогнозы. Существуют ли программы по повышению финансовой грамотности населения? Какую позицию в этом вопросе занимает ваша компания?

- Естественно, что инвестиции требуют определенных знаний и навыков. Долгое время финансовое просвещение граждан велось лишь на бумаге, но в последние годы в этой сфере появились позитивные сдвиги. Государство и финансовые компании тратят много усилий для того, чтобы улучшить осведомленность граждан о своих возможностях на финансовом рынке. В частности, компания "Открытие Брокер" создала образовательный портал https://journal.open-broker.ru с материалами, в которых доступным языком рассказывается об инвестировании, а также сайт https://www.opentrainer.ru, где инвесторы могут оттачивать трейдерские навыки. На наш взгляд, каждый профессиональный брокер заинтересован в том, чтобы выживаемость инвесторов на рынке была как можно выше. Поэтому мы стараемся повысить финансовую грамотность как действующих клиентов, так и потенциальных. Если же говорить об общих усилиях, то в последние годы значительно вырос объем образовательных материалов по использованию индивидуальных инвестиционных счетов. Потенциальным инвесторам предлагаются как простые стратегии, которые приносят доход выше банковских депозитов, так и более сложные рисковые модели, которые способны показать еще более высокую доходность. От граждан лишь требуется немного внимания и усилий, чтобы отдача от накоплений не только сберегала капитал, но и приумножала его.

- Что представляет собой рынок частного инвестирования? Есть ли отличительные особенности у нашего региона?

- На текущий момент почти по всей территории РФ созданы равные условия доступа клиентов к финансовому рынку. У "Открытие Брокер" есть офисы во многих крупных городах страны, что облегчает открытие счетов и взаимодействие с брокерской компанией. Но это не означает, что инвестиции - это постоянное общение с сотрудниками в офисе. Наличие различного программного обеспечения позволяет клиенту работать со своими инвестиционными капиталами из любой точки страны и даже мира. Задача брокерской компании в этом случае сводится к обеспечению технических возможностей доступа на финансовый рынок, а также ведение налоговой отчетности. Клиенты также могут дистанционно получать различные рекомендации и консультации для повышения эффективности своей работы. Иными словами, где бы клиент ни находился, ему везде будет предоставлен равный доступ и обслуживание на финансовом рынке.

- Ваши прогнозы по курсу рубля/доллара до конца года.

- Мы ожидаем достаточно сильной динамики курса рубля. По фундаментальным параметрам российская валюта - одна из самых обеспеченных в мире благодаря профициту бюджета, положительным сальдо торгового и платежного баланса. Риски по рублю лежат в области политики, а именно возможных ограничений со стороны США и Великобритании. В то же время в этом направлении также появились некоторые подвижки. Находки Минобороны РФ могут существенно изменить взгляд на дело по сбитому малазийскому авиалайнеру. Великобритания решила отложить свои санкции против РФ до момента фактического выхода из Евросоюза. США смягчили санкционный подход к деятельности компании "РУСАЛ". И, наконец, ЦБ РФ повысил ставку и продлил мораторий на покупку валюты до конца текущего года. Соответственно, давление на рубль ослабло, поэтому есть надежда, что его курс будет постепенно двигаться в сторону диапазона 64-66.