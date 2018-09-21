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Детское отделение самарского "Медгарда" временно переместилось

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В лечебно-диагностическом комплексе "Медгард" (ул. Гагарина, 20б) продолжается глобальная модернизация. На прошлой неделе строители приступили к ремонту детского отделения, по результатам которого оно существенно расширится, а также обзаведется отдельным входом и полноценной регистратурой.

Фото: предоставлено ООО "Медгард"

В связи с этим педиатры и детские врачи клиники переместились на "запасной аэродром" в виде лечебно-реабилитационного центра Медгард на 6-й просеке, 54.

"Нам удобнее и ближе ездить сюда, - поделилась одна из постоянных пациентов клиники. - С нашим педиатром мы уже много-много лет: она наблюдает двоих моих детей с рождения, знает об их здоровье, кажется, больше, чем я. Так что за ней я поеду и на другой конец города. А тут и к дому близко, и в клинике все новое, приятный персонал и чудесная парковая зона на территории центра - с удовольствием гуляем с детьми после приема и кормим местных белок. Дети счастливы и я довольна".

"По плану, реконструкция отделения педиатрии должна завершиться к середине ноября, - рассказал главный врач Медгард-Самара Андрей Мокеев. - Но мы даем небольшую фору на решение организационно-строительных вопросов, которые могут возникнуть по ходу дела, так что, думаю, мы сделаем хороший предновогодний подарок всем нашим малышам и их мамам".

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