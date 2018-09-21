Самарский автобус №47 будет выезжать на работу раньше для заводчан

С понедельника, 24 сентября, в Самаре будет организовано по одному пробному (утреннему) рейсу в день по автобусному маршруту № 47 Юнгородок — Хлебная площадь — с отправлением в 06:00 от остановочного пункта "Магазин "Мебель" по ул. Стара-Загора и прибытием в 06:30 на остановку "Юнгородок", сообщает пресс-служба мэрии.

Это делается для удобства работников промпредприятий, расположенных в Кировском и Промышленном районах. Как уточнили в самарском департаменте транспорта, в ходе пробных рейсов будет изучаться пассажиропоток. При необходимости перевозчик рассмотрит возможность выделения дополнительного подвижного состава. По результатам мониторинга будет приниматься решение о возможности курсирования утренних автобусов на постоянной основе.