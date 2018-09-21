Велосезон в Самаре закроют марафоном и розыгрышем Кубка ВелоСамары-2018

В Самаре 23 сентября в рамках Европейской недели мобильности и официального закрытия велосезона состоится марафон "Наркотика нет! Выбирай велосипед!", сообщает пресс-служба мэрии.
Участвовать в велопробеге могут все желающие: как любители, так и профессионалы. Колонна велосипедистов стартует с площади Славы до ГЛК "СОК", где на подготовленной поляне будет проходить основная часть мероприятия: соревнования, игры и конкурсы для детей и взрослых.
В рамках закрытия летнего велосезона пройдет IV этап розыгрыша Кубка ВелоСамары-2018 "Кросс-кантри". Участникам предстоит преодолеть дистанцию по пересеченной местности.
К участию в этапе "Кросс-кантри", а также в гонке беговелов допускаются все категории граждан, имеющие основную группу здоровья, спортивный инвентарь (велосипед, беговел) и специальную экипировку (для велосипедистов — шлем, для беговелов — шлем, наколенники, налокотники).
Возрастные категории участников этапа "Кросс-кантри":
- мужчины: первая категория 18-34 лет; вторая - 35-44 лет; третья категория от 45 лет и старше.
- женщины: 18 лет и старше.
- возрастные категории участников гонки беговелов:
- дети: первая категория до 2 лет; вторая - от 2 до 3 лет; третья категория от 3 до 4 лет; четвертая - от 4 до 5 лет; пятая категория от 5 лет и старше.
Подробнее о веломарафоне здесь.
Программа веломарафона:
- 09:00 — сбор участников площади Славы;
- 09:30 — построение колонны;
- 09:45 — инструктаж по ПДД;
- 10:00– старт колонны с площади Славы в сторону поляны ГЛК "СОК";
- 12:00 — остановка — сбор напротив ГАУ СО УСЦ Чайка, продолжение движения по дороге до ГЛК "СОК";
- 12:30 — прибытие на ГЛК "СОК", на подготовленную площадку для проведения официальной и торжественной части.
Организатором Европейской недели мобильности при содействии генеральной дирекции Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта выступает Ассоциация The European Mobility Week Camraign — в ее состав входят представители власти и бизнеса из 42 стран мира.
Российские города, в том числе Самара, поддерживают кампанию, направленную на формирование активной экологической политики в сфере транспорта, поскольку одной из важнейших целей Транспортной стратегии нашей страны на период до 2030 года является снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.