Велосезон в Самаре закроют марафоном и розыгрышем Кубка ВелоСамары-2018

В Самаре 23 сентября в рамках Европейской недели мобильности и официального закрытия велосезона состоится марафон "Наркотика нет! Выбирай велосипед!", сообщает пресс-служба мэрии.

Участвовать в велопробеге могут все желающие: как любители, так и профессионалы. Колонна велосипедистов стартует с площади Славы до ГЛК "СОК", где на подготовленной поляне будет проходить основная часть мероприятия: соревнования, игры и конкурсы для детей и взрослых.

В рамках закрытия летнего велосезона пройдет IV этап розыгрыша Кубка ВелоСамары-2018 "Кросс-кантри". Участникам предстоит преодолеть дистанцию по пересеченной местности.

К участию в этапе "Кросс-кантри", а также в гонке беговелов допускаются все категории граждан, имеющие основную группу здоровья, спортивный инвентарь (велосипед, беговел) и специальную экипировку (для велосипедистов — шлем, для беговелов — шлем, наколенники, налокотники).

Возрастные категории участников этапа "Кросс-кантри":

мужчины: первая категория 18-34 лет; вторая - 35-44 лет; третья категория от 45 лет и старше.

женщины: 18 лет и старше.

возрастные категории участников гонки беговелов:

дети: первая категория до 2 лет; вторая - от 2 до 3 лет; третья категория от 3 до 4 лет; четвертая - от 4 до 5 лет; пятая категория от 5 лет и старше.

Подробнее о веломарафоне здесь.

Программа веломарафона: