В регионе стартовали "Жигулевские выходные"

В Тольятти начались мероприятия в рамках проведения информационного тура брендового маршрута Самарской области "Жигулевские выходные" для туристических компаний из городов-побратимов Казанлык (Болгария), Ново-Место (Словения) и партнеров из Дрездена (Германия), Москвы и других городов России, а также представителей СМИ.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, гости города не только примут участие в туристическом маршруте, но и выскажут свое экспертное мнение о проекте и дадут ему объективную оценку.

Заместитель главы Тольятти по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный поприветствовал представителей делегации и отдельно уделил внимание многолетним дружеским и партнерским отношениям с каждым из городов-побратимов.

"Надеюсь, что информационный тур позволит вам впитать тепло Самарского края и вы получите положительные эмоции и впечатления от мероприятия. Мы стараемся делать все возможное для комфортного пребывания туристов и хотим, чтобы они повторно возвращались к нам, открывая новые достопримечательности и красоты Самарской земли", — отметил Бузинный.

Подробно об информационном туре и его программе рассказала присутствующим Анна Тукмачева, директор Центра туристических программ "Пилигрим".

"Мы представляем наш флагманский маршрут Самарской области, он одобрен Министерством культуры РФ. Нам очень важно показать его российским и зарубежным коллегам и выслушать их экспертное мнение. Благодаря этому мы сможем понять куда двигаться и сделать качественный продукт, востребованный среди иностранных туристов", — рассказала Тукмачева.

В рамках тура делегации предстоит увидеть достопримечательности Самары, Тольятти, Сызрани, посетить культурные, исторические, промышленные и природные места, которыми богат Самарский край.