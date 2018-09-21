Масштабная социальная акция по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним стартовала в Самаре

21 сентября в Самаре стартует ежегодная всероссийская волонтерская акция по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним. Организаторами выступают компания "Балтика", часть Carlsberg Group, вместе с другими компаниями — членами Союза российских пивоваров. В 2018-м, который объявлен Годом добровольца и волонтёра, акция охватит всю страну — почти 100 городов от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Масштабная отраслевая инициатива, традиционно приуроченная ко Всемирному дню ответственного потребления пива, объединяет пивоваров и представителей торговли в решении важной социальной задачи.

В течение нескольких недель волонтеры акции, в числе которых сотрудники "Балтики" и других пивоваренных компаний, вместе с партнерами разместят в самарских магазинах порядка 900 специальных стикеров и раздут продавцам 1 500 информационных буклетов для профилактики продаж алкоголя несовершеннолетним.

Буклеты акции представят полный перечень документов, которые продавцы вправе требовать для подтверждения совершеннолетия, подскажут, как нужно действовать в спорных ситуациях. Стикеры напомнят продавцам о необходимости проверять документы у покупателей алкогольной продукции и не полагаться полностью на определение возраста по внешнему виду человека.

Памятки помогут продавцам работать в полном соответствии с законом

Важность проведения такой информационно-разъяснительной работы подтверждают данные Социологического института Российской академии наук, которые указывают на то, что многие сотрудники торговых точек не в полном объеме осведомлены о различных аспектах законодательства в этой области.

"Не допустить потребление пива несовершеннолетними — одна из наших основных задач как ответственного производителя. При этом мы пониманием, что добиться результатов в этом направлении можно только объединив усилия с другими участниками рынка, органами государственной власти, а также благодаря участию наших сотрудников в качестве волонтеров, − говорит Ольга Белкина, вице-президент по продажам пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group. — Всемирный день ответственного потребления пива — пример такого партнерства. Эта инициатива служит продолжением работы, которую мы ведем в течение года, и ярким поводом за счет масштаба напомнить большему числу взрослых людей об ответственности при продаже и потреблении пива".

Цель акции - недопущение продажи пива несовершеннолетним

К 2030 году Группа намерена добиться, чтобы 100% рынков демонстрировали улучшения по показателям ответственного потребления в поддержку цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по сокращению злоупотребления алкоголем и цели устойчивого развития ООН − обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.

Carlsberg Group также поставила перед собой цель обеспечить к 2022 году 100% дистрибуцию безалкогольного пива, которое дает свободу выбора совершеннолетним потребителям.