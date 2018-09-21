Масштабная социальная акция по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним стартовала в Самаре

21 сентября в Самаре стартует ежегодная всероссийская волонтерская акция по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним. Организаторами выступают компания "Балтика", часть Carlsberg Group, вместе с другими компаниями — членами Союза российских пивоваров. В 2018-м, который объявлен Годом добровольца и волонтёра, акция охватит всю страну — почти 100 городов от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Масштабная отраслевая инициатива, традиционно приуроченная ко Всемирному дню ответственного потребления пива, объединяет пивоваров и представителей торговли в решении важной социальной задачи.
В течение нескольких недель волонтеры акции, в числе которых сотрудники "Балтики" и других пивоваренных компаний, вместе с партнерами разместят в самарских магазинах порядка 900 специальных стикеров и раздут продавцам 1 500 информационных буклетов для профилактики продаж алкоголя несовершеннолетним.
Буклеты акции представят полный перечень документов, которые продавцы вправе требовать для подтверждения совершеннолетия, подскажут, как нужно действовать в спорных ситуациях. Стикеры напомнят продавцам о необходимости проверять документы у покупателей алкогольной продукции и не полагаться полностью на определение возраста по внешнему виду человека.
Важность проведения такой информационно-разъяснительной работы подтверждают данные Социологического института Российской академии наук, которые указывают на то, что многие сотрудники торговых точек не в полном объеме осведомлены о различных аспектах законодательства в этой области.
"Не допустить потребление пива несовершеннолетними — одна из наших основных задач как ответственного производителя. При этом мы пониманием, что добиться результатов в этом направлении можно только объединив усилия с другими участниками рынка, органами государственной власти, а также благодаря участию наших сотрудников в качестве волонтеров, − говорит Ольга Белкина, вице-президент по продажам пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group. — Всемирный день ответственного потребления пива — пример такого партнерства. Эта инициатива служит продолжением работы, которую мы ведем в течение года, и ярким поводом за счет масштаба напомнить большему числу взрослых людей об ответственности при продаже и потреблении пива".
К 2030 году Группа намерена добиться, чтобы 100% рынков демонстрировали улучшения по показателям ответственного потребления в поддержку цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по сокращению злоупотребления алкоголем и цели устойчивого развития ООН − обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.
Carlsberg Group также поставила перед собой цель обеспечить к 2022 году 100% дистрибуцию безалкогольного пива, которое дает свободу выбора совершеннолетним потребителям.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.