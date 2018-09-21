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Соцподдержка Общество

Безработных и женщин в декрете приглашают на бесплатное обучение

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр занятости населения Самары проводит бесплатное обучение различных категорий граждан, в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Для этого можно обратиться по адресам:

  • ул. Фрунзе, д. №115-117, подъезд № 4, кабинет №14, проконсультироваться можно также по телефону: 201-44-58;
  • ул. Ново-Вокзальная, д. №213, кабинет №22, телефон: 201-44-95.

С предлагаемыми направлениями обучения можно ознакомиться на сайте администрации Самары.

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Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

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