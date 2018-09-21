Безработных и женщин в декрете приглашают на бесплатное обучение

Центр занятости населения Самары проводит бесплатное обучение различных категорий граждан, в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Для этого можно обратиться по адресам: ул. Фрунзе, д. №115-117, подъезд № 4, кабинет №14, проконсультироваться можно также по телефону: 201-44-58;

ул. Ново-Вокзальная, д. №213, кабинет №22, телефон: 201-44-95. С предлагаемыми направлениями обучения можно ознакомиться на сайте администрации Самары.