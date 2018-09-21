Безработных и женщин в декрете приглашают на бесплатное обучение

Центр занятости населения Самары проводит бесплатное обучение различных категорий граждан, в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Для этого можно обратиться по адресам:
- ул. Фрунзе, д. №115-117, подъезд № 4, кабинет №14, проконсультироваться можно также по телефону: 201-44-58;
- ул. Ново-Вокзальная, д. №213, кабинет №22, телефон: 201-44-95.
С предлагаемыми направлениями обучения можно ознакомиться на сайте администрации Самары.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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