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Туризм Общество

Аэропорт Курумоч изучит предпочтения пассажиров

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В международном аэропорту Курумоч изучат предпочтения пассажиров. Как сообщает пресс-служба аэропорта, соответствующий опрос будет проходить в сентябре–октябре 2018 г., в залах ожидания внутренних и международных рейсов.

Основной целью проведения исследования является уточнение предпочтений пассажиров по направлениям путешествий, а также уровня удовлетворенности услугами аэропорта. За месяц планируется опросить около 1 тыс. пассажиров.

Отметим, что данные опросы также позволяют сформировать портрет среднестатистического пассажира. Так, во время одного из предыдущих исследований выяснилось, что около 60% пассажиров — люди возрасте 25-44 года. 37% в качестве цели своего полета внутри страны называли командировку, 28% — отпуск, 24% — навещали родных и близких, проживающих в других городах.  Почти каждый десятый пассажир самарского аэропорта летает внутри страны один раз в месяц, каждый пятый — 2-3 раза в месяц. Но были и те, кто летел впервые — это 8,5% опрошенных.

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