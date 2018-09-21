В Самаре задержан заключенный, сбежавший из курганской колонии

В четверг, 20 сентября, в Самаре задержали 26-летнего осужденного Владислава Пьянкова, сбежавшего 2 августа из колонии-поселения при ИК-6 пос. Иковка Курганской области. Там он отбывал четырехлетний срок за разбой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Курганской области.

По данным правоохранителей, Пьянков самовольно покинул рабочее место в гараже исправительного учреждения. Задержали его в Самаре при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСИН России по Курганской области совместно с оперативным отделом УФСИН России по Самарской области.

Тем временем, как сообщают курганские СМИ, Пьянков после побега из колонии какое-то время скитался по дачному массиву неподалеку от Кургана. Там он якобы похитил болгарку и перфоратор. Потом добрался до Самары в вагоне с углем. В нашем городе он ночевал в подъездах и три дня прожил у девушки, с которой ему удалось познакомится. Потом мужчина пошел в ломбард сдавать болгарку и перфоратор и там был задержан.

Как уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Курганской области, по факту произошедшего ведется проверка. Материалы планируют передать в следствие ОП № 3 Самары.