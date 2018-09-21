За этот год в лесах Самарской области произошло 12 пожаров

В лесах региона в 2018 году зарегистрировали 12 пожаров на общей площади 26,81 гектара.

Чтобы не допустить переход огня на территорию лесного фонда, лесопожарные формирования ГБУ СО "Самаралес" принимали участие в ликвидации 106 пожаров на сопредельных территориях, общей площадью почти 6 тыс. гектаров.

По информации Приволжского УГМС, на данный момент в регионе сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

Отмечается также, что пожароопасный сезон 2017 года для лесов Самарской области завершен благополучно — на территории лесного фонда не допущено ни одного возгорания.