За этот год в лесах Самарской области произошло 12 пожаров

В лесах региона в 2018 году зарегистрировали 12 пожаров на общей площади 26,81 гектара.
Чтобы не допустить переход огня на территорию лесного фонда, лесопожарные формирования ГБУ СО "Самаралес" принимали участие в ликвидации 106 пожаров на сопредельных территориях, общей площадью почти 6 тыс. гектаров.
По информации Приволжского УГМС, на данный момент в регионе сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.
Отмечается также, что пожароопасный сезон 2017 года для лесов Самарской области завершен благополучно — на территории лесного фонда не допущено ни одного возгорания.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные