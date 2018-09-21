Новый ФОК в Тольятти назовут "Жигули"

На портале онлайн-референдумов "Вместе" завершилось голосование, посвященное выбору названия для нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Тольятти, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что спортобъект возводится на Певческом поле в Комсомольском районе. Согласно проекту, помимо универсального спортивного зала, в комплексе будут оборудованы бассейн и каток. Финансирование стройки осуществляет ПАО "Газпром".

Голосование за название комплекса длилось почти месяц. В нем приняли участие 1173 человека, основная часть которых, по статистике, - жители Тольятти.

В тройку лидеров вырвались три варианта названия. Наименования "Волжанин" и "Олимпиец" набрали почти одинаковое количество голосов пользователей - 20% и 21%, соответственно.

Первое место по числу набранных голосов получил вариант "Жигули". За то, чтобы именно так назвать физкультурно-спортивный комплекс на Певческом поле, проголосовало 33% пользователей.