Новый ФОК в Тольятти назовут "Жигули"

На портале онлайн-референдумов "Вместе" завершилось голосование, посвященное выбору названия для нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Тольятти, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, что спортобъект возводится на Певческом поле в Комсомольском районе. Согласно проекту, помимо универсального спортивного зала, в комплексе будут оборудованы бассейн и каток. Финансирование стройки осуществляет ПАО "Газпром".
Голосование за название комплекса длилось почти месяц. В нем приняли участие 1173 человека, основная часть которых, по статистике, - жители Тольятти.
В тройку лидеров вырвались три варианта названия. Наименования "Волжанин" и "Олимпиец" набрали почти одинаковое количество голосов пользователей - 20% и 21%, соответственно.
Первое место по числу набранных голосов получил вариант "Жигули". За то, чтобы именно так назвать физкультурно-спортивный комплекс на Певческом поле, проголосовало 33% пользователей.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!