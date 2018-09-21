Товарооборот Самарской области за январь-июнь составил 3,6 млрд долларов США

Товарооборот Самарской области за январь-июнь 2018 г. составил 3,6 млрд долларов США.

Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 10,9% (за январь-июнь 2017 г. товарооборот составил 3,2 млрд долларов США).

Экспорт вырос на 8,7% и составил 2,4 млрд долларов США (январь-июнь 2017 года - 2,2 млрд долларов США).

Импорт в данном полугодии увеличился на 15,3% и в сумме дал 1,2 млрд долларов США (январь-июнь 2017 г. - 1,05 млрд долларов США).

Товарооборот Самарской области со странами дальнего зарубежья составил $2,8 млрд, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 15,4%.

В товарной структуре экспорта со странами дальнего зарубежья в основном преобладали топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки (31,8%). Продукты неорганической химии составили около 18%, органические химические соединения - 9,8%. В следующую группу вошли пластмассы и изделия из них - 7,5%, алюминий (6%), каучук и резина (4%), замыкает ряд экспортных товаров удобрения (3,7%) и летательные и космические аппараты и их части (3,4%).

В товарной структуре импорта преобладали оборудование и механические устройства (23,5%) и средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного (22,5%). Электрические машины, оборудование и их части составили 14,6%. В следующей группе - пластмассы и изделия из них (7,3%), черные металлы (4,9%), органические химические соединения (3,2%). По 3,1% пришлось на изделия из черных металлов, инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, замыкает список какао и продукты из него - 2,9%.

Со странами СНГ товарооборот Самарской области составил 788,9 млн долларов США.

Основными структурообразующими товарами при экспорте со странами СНГ были топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества - 43,3%, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного - 15,6%, продукты неорганической химии - 7%, более 4% пришлось на алюминий и изделия из него, оборудование и механические устройства, пластмассы и изделия из них.

При импорте преобладали средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного - 15,7%, оборудование и механические устройства - 11,3%, электрические машины и оборудование, их части - 10,9%, более 9% пришлось на медь и изделия из нее и черные металлы.

В товарной структуре экспорта Самарской области преобладали продукция химической промышленности, каучук (36,8%), минеральные продукты (35,2%), машиностроительная продукция (12,6%), металлы и изделия из них (8,8%). Товарная структура импорта состояла в основном из машиностроительной продукции - 61,4%, продукция химической промышленности и каучук составили 16,1%, металлы и изделия из них 13,4%.

В отчетном периоде 129 стран являлись торговыми партнерами Самарской области, в основном государства дальнего зарубежья. Их доля в общем товарообороте составила 78%, в том числе в экспорте - 71%, в импорте - 90%.

Крупнейшими торговыми партнерами при экспорте были Монголия (10,3%), Казахстан (8,1%), Украина (7,4%), Индия (5,7%), Турция (5,5%), Польша (5,2%). При импорте основными торговыми партнерами были Германия (16,4%), Китай (15,4%), Румыния (15%), Франция (6,2%).