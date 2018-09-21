Представители СамГТУ выигралы конкурс проектов фестиваля "От Винта!"

На международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!" подведены итоги конкурса проектов регионов. В число победителей вошли представители СамГТУ — студент Богдан Квитко и магистрант Алексей Демин. На демонстрационной площадке фестиваля они презентовали макет гелиолитографической лаборатории для 3D-печати кирпичей на Луне

"Проект "политеха" был назван в числе лучших не только благодаря инновационной идее, — говорит Алексей Демин. — На церемонии награждения руководитель фестиваля Виктория Соболева отметила высокую мобильность нашего гелиолитографа — простоту и быстроту его сборки и транспортировки".

Награда победителям — сертификат на участие в витрине проектов фестиваля "От винта!" в рамках русской научной гуманитарной экспедиции, которая пройдет с 9 по 24 октября. Таким образом, ребята представят проект гелиолитографической лаборатории в Словакии, Австрии, Италии и Польше.

Победителями фестиваля, отправляющимися в тур по Европе, стали также представители Ростовской и Волгоградской областей. Участники из Краснодарского края награждены поездкой в Шанхай.

"На фестивале мы приобрели серьезный опыт общения с людьми в процессе презентации проекта, — делится впечатлениями Богдан Квитко. — Школьникам мы должны были как можно проще и понятней объяснить суть работы гелиолитографа. С экспертами, напротив, мы общались на "техническом" языке, используя профессиональную терминологию Оценил наш проект и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев".

Напомним, что гелиолитограф создается в рамках стратегического проекта "Полигон технологий" в соответствии с программой развития опорного университета.