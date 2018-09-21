На площади Куйбышева пройдет выставка-показ "Сделано в Самаре"

В выходные, 22 и 23 сентября, на площади им. В. В. Куйбышева будет организована выставка-показ "Сделано в Самаре".

Свою продукцию представят предприятия малого и среднего бизнеса, творческие объединения и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся в сфере производства товаров широкого потребления, а также в области услуг и сервиса.

Посетителям будут предложены туристические сувениры, футболки, бейсболки, свитшоты с символами города, изделия из керамики, тарелки и кружки, фигуры, которые выполнены в виде зданий и памятников Самары и многое другое.Также запланирована работа творческих мастерских.

Выставка будет работать с 10:00 до 18:00.