Митинг в сквере "Родина" собрал всего 650 человек

В субботу, 22 сентября, в Самаре в сквере "Родина" прошел согласованный митинг.
Митинг начался в 11:00. Целью акции организаторы называют выражение гражданской позиции в поддержку трудящихся, пенсионеров, ветеранов Самарской области и за социальную справедливость.
По данным ГУ МВД, на него собрались порядка 650 человек.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!