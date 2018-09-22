Митинг в сквере "Родина" собрал всего 650 человек

В субботу, 22 сентября, в Самаре в сквере "Родина" прошел согласованный митинг.

Митинг начался в 11:00. Целью акции организаторы называют выражение гражданской позиции в поддержку трудящихся, пенсионеров, ветеранов Самарской области и за социальную справедливость.

По данным ГУ МВД, на него собрались порядка 650 человек.