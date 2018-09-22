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В Самаре простились с Виктором Сазоновым В регионе сократится количество вице-губернаторов Гражданская панихида по Виктору Сазонову пройдет в "МТЛ-Арене" Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Власть и политика

В Самаре простились с Виктором Сазоновым

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 сентября, в УК "МТЛ-Арена" состоялось прощание с председателем Самарской губернской думы последних четырех созывов, Почетным гражданином Самарской области Виктором Сазоновым. Он скончался 20 сентября, после продолжительной болезни на 71-м году жизни.

В Самаре простились с Виктором Сазоновым В Самаре простились с Виктором Сазоновым
Фото: Андрей Савельев

Проводить Виктора Федоровича в последний путь пришли более 10 тыс. человек — его коллеги, родные и близкие, представители всех уровней власти и руководители крупнейших предприятий, жители области.

Свои соболезнования родным и близким Виктора Сазонова выразил губернатор Дмитрий Азаров. "Виктор Федорович Сазонов на протяжении всей своей жизни служил отечеству, своей малой родине, Самарской области, — отметил губернатор. — Он объединял людей разных политических взглядов, создавал условия для развития региона, для сохранения традиций самарской земли и всего самого лучшего, что было создано в предыдущие поколения. Виктор Федорович Сазонов, безусловно, созидатель. Мы были знакомы более 20 лет и на протяжении всего этого времени поддерживали товарищеские, добрые, человеческие, рабочие отношения. Ни разу не было малейшего сомнения в том, что сказанное Виктором Федоровичем будет выполнено, сколько бы времени и сил на это не потребовалось. Это человек, вошедший в историю Самарской области. Нам будет не хватать его. Но я уверен, что с соратниками и друзьями, его коллегами по депутатскому корпусу, мы приложим максимум усилий, чтобы все задуманное им претворить в жизнь".

Соболезнования родным и близким Виктора Сазонова направили председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Проститься с Виктором Сазоновым приехали коллеги из других регионов.

Соболезнования родственникам Виктора Сазонова также выразили бывшие губернаторы, которым довелось работать со спикером Самарской губернской думы, Константин Титов и Николай Меркушкин. Они отметили, что он был очень эффективным и чутким председателем областного парламента. Виктор Сазонов возглавлял Самарскую губернскую думу с 2001 года. Под его руководством областной парламент стал одним из самых результативных региональных законодательных собраний в стране.

"Когда человек старается, прикладывает свои силы, знания, опыт и профессионализм — получается хороший результат. Сегодня законодательное собрание Самарской области является одним из ведущих в законотворческой работе. Организаторские способности Виктора Федоровича позволили выстроить такую систему, которая работает на благо Самарской области и ее жителей. Его дела должны двигаться дальше, останавливаться нельзя", — отметил Почетный гражданин Самарской области Алексей Родионов.

До СГД Виктор Сазонов с 1987 по 2001 годы возглавлял Управление исполнения наказаний Самарской области. За эти годы уголовно-исполнительная система Самарской области стала одной из лучших в стране. Уже будучи спикером губдумы Виктор Сазонов оказывал большую поддержку многим жителям региона, в том числе, ветеранам и военным. Проститься с генерал-майором внутренней службы пришел другой генерал — Герой России и председатель совета самарской областной общественной организации "Союз генералов Самары" Александр Баранов. "Это наш коллега, член нашей организации, которая в Самарской области появилась, благодаря тому что Виктор Федорович Сазонов и Дмитрий Игоревич Азаров выступили в поддержку ее создания, — сказал Александр Баранов. — Сегодня мы прощаемся с боевым товарищем, боевым другом".

А председатель собрания представителей Сергиевского района Юрий Анцинов отметил работу Виктора Сазонова по развитию сотрудничества между законодательной властью региона и муниципалитетов. "Я хотел бы подчеркнуть вклад Виктора Федоровича в установление отношений между Самарской губернской думой и муниципалитетами. Благодаря этой работе, сегодня на всей территории области решаются вопросы граждан", — отметил Юрий Анцинов.

После гражданской панихиды Виктора Федоровича похоронили на Рубежном кладбище с воинскими почестями.

 

Виктор Федорович Сазонов родился 26 ноября 1947 года в Саратове. Свою трудовую деятельность начал в 1964 году после окончания восьмилетней средней школы слесарем-сборщиком на Саратовском машиностроительном заводе. После окончания Саратовского государственного педагогического института в 1971 году был направлен на работу в уголовно-исполнительную систему. В 1978 году с отличием окончил Академию МВД СССР. С 1987 до 2001 года возглавлял Управление исполнения наказаний Самарской области. С 2001 года — депутат и председатель Самарской губернской думы.

Кандидат юридических наук. Генерал-майор внутренней службы. Член Совета законодателей Совета Федерации. Член Ассоциации руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Федерации Приволжского федерального округа. Возглавлял Федерацию баскетбола Самарской области.

Награжден многими правительственными наградами: орденом Почета, Знаком отличия "За безупречную службу", нагрудным знаком "Заслуженный работник МВД", почетным знаком УИС МВД России "За отличие в службе" 1-й степени и другими.

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