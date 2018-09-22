В Самаре 26 человек тушили пожар на ул. Ветлянской

В субботу, 22 сентября, в 14:13, в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на ул. Ветлянской в Промышленном районе Самары. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело неэксплуатируемое здание на площади 100 кв. м. В тушении участвовали 26 человек, которые, используя семь спецмашин, полностью ликвидировали пожар в 14:56. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.