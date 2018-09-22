Самарцы поздравили с 75-летием 22 гвардейскую тяжелую бомбардировочную авиационную Донбасскую Краснознаменную дивизию

Праздничные мероприятия прошли на Энгельсской авиабазе. Нашу губернию с ней связывают давние партнерские отношения. Более десяти лет назад два стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95 МС были названы "Николай Кузнецов" и "Самара". По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наша делегация приняла участие в торжествах и вручила летчикам подарки.

В Энгельс прибыли и. о. вице-губернатора Юрий Рожин, депутаты Самарской губернской думы Юрий Щевцов и Владимир Дуцев, сотрудники регионального правительства и администрации Самары, представители промышленных предприятий области.

Поздравить авиаторов с днем рождения дивизии, в которой в разное время служили 52 героя Советского Союза, также приехали врио командующего Дальней авиацией Анатолий Коновалов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, руководство компании "Туполев" и ветераны авиации.

По словам Анатолия Коновалова, дивизия прославила себя в годы Великой Отечественной войны, была одной из лучших боевых частей в послевоенные годы и находится на постоянном боевом посту в наши дни. Он отметил, что часть является одной из самых мощных составляющих сил ядерного сдерживания Военно-космических сил России. "За вашими успехами стоит огромный труд всего личного состава. Дивизия на передовых рубежах была, есть и будет", — заявил он.

Юрий Рожин зачитал приветственный адрес губернатора Самарской области и передал его командиру гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии полковнику Олегу Пчеле. "Небо России защищают бесстрашные люди, настоящие профессионалы, верные своему долгу и геройской памяти предшественников. Мы всегда гордимся своими пилотами и тем, что двум стратегическим ракетоносцам дивизии ТУ-160 и ТУ-95МС присвоены почетные наименования "Николай Кузнецов" и "Самара", — говорилось в обращении.

Самарцы вручили летчикам подарки, а также сертификат на ремонт кровли известного на всю страну музея дальней авиации. Многие его экспонаты уникальные. На стендах — ракеты Х-55 и Х-15, "черные ящики" самолетов, образцы авиационного оборудования, оптические прицелы, штурманские и радиолокационные приборы, части обшивки спускаемого аппарата Юрия Гагарина. Часть попавших в музей экспонатов были изготовлены в Самарской области.

Участники праздника увидели выступление пилотажной группы "Стрижи", воздушный показ самолетов ВКС Ту-160 и Ту-95мс, а также одиночный пилотаж легенды российской авиации — самолета-биплана ПО-2 благотворительного фонда "Патриоты Поволжья" прибывшего из Самары и вертолета Ми-8 Саратовского аэроклуба.