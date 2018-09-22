У члена ОПГ из Сызрани изъяли арсенал оружия

Сотрудники ФСБ нашли в гараже на ул. Пархоменко у жителя Сызрани склад с оружием, сообщает ktv-ray.ru.

Как сообщают СМИ, мужчина являлся активным членом ОПГ. У него изъяли гранаты Ф1 и РГД-5 со взрывателями, шашку имитации разрыва артиллерийских снарядов с зарядом дымного пороха массой 670 г, два гладкоствольных обреза и восемь патронов к ним калибра 16 мм, спортивно-охотничью нарезную винтовку ТОБ-8 калибра 5,6 мм и 22 патрона к ней, а также травматический пистолет.

В отношении владельца арсенала возбудили два уголовных дела: за хранение оружия и боеприпасов и их изготовление.