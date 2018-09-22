У члена ОПГ из Сызрани изъяли арсенал оружия

Сотрудники ФСБ нашли в гараже на ул. Пархоменко у жителя Сызрани склад с оружием, сообщает ktv-ray.ru.
Как сообщают СМИ, мужчина являлся активным членом ОПГ. У него изъяли гранаты Ф1 и РГД-5 со взрывателями, шашку имитации разрыва артиллерийских снарядов с зарядом дымного пороха массой 670 г, два гладкоствольных обреза и восемь патронов к ним калибра 16 мм, спортивно-охотничью нарезную винтовку ТОБ-8 калибра 5,6 мм и 22 патрона к ней, а также травматический пистолет.
В отношении владельца арсенала возбудили два уголовных дела: за хранение оружия и боеприпасов и их изготовление.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.