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Общество

Имя Виктора Сазонова предложили присвоить легкоатлетической эстафете на призы Самарской губдумы

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Легкоатлетической эстафете на призы Самарской губернской думы, проходящей в сентябре, предложили присвоить имя Виктора Сазонова. С этой инициативой выступил депутат Андрей Седогин.

"Будучи мастером спорта, он очень любил бег и основал добрую ежегодную традицию, эту эстафету. Предлагаю навсегда присвоить турниру его имя!" — написал в твиттере народный избранник. Также он напомнил, что Сазонов и сам часто бывал на спортивных мероприятиях.

Губернатор Дмитрий Азаров назвал это предложение "хорошей идеей".

Напомним, 22 сентября в Самаре попрощались со спикером, который возглавлял Думу с 2001 года на протяжении 17 лет.

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