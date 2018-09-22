Имя Виктора Сазонова предложили присвоить легкоатлетической эстафете на призы Самарской губдумы

Легкоатлетической эстафете на призы Самарской губернской думы, проходящей в сентябре, предложили присвоить имя Виктора Сазонова. С этой инициативой выступил депутат Андрей Седогин.
"Будучи мастером спорта, он очень любил бег и основал добрую ежегодную традицию, эту эстафету. Предлагаю навсегда присвоить турниру его имя!" — написал в твиттере народный избранник. Также он напомнил, что Сазонов и сам часто бывал на спортивных мероприятиях.
Губернатор Дмитрий Азаров назвал это предложение "хорошей идеей".
Напомним, 22 сентября в Самаре попрощались со спикером, который возглавлял Думу с 2001 года на протяжении 17 лет.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!