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Общество

Ко Дню пожилого человека в Самаре презентуют пятую "Ветеранскую книгу рекордов"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре пройдет презентация пятой "Ветеранской книги рекордов". Чествование лауреатов состоится 3 октября в театре "Самарская площадь" и будет приурочено ко Дню пожилого человека.

Для многих людей выход на пенсию открывает новый период в жизни, не менее интересный, насыщенный, творческий. Проект "Ветеранская книга рекордов" позволяет рассказать о таких людях жителям нашего региона. Их богатый жизненный и профессиональный опыт нередко становится достойным примером для детей и молодежи.

В 2018 г. состоится презентация уже пятой Книги. Первые четыре вызвали большой интерес как у читателей, так и у потенциальных участников. В них собраны уникальные достижения ветеранов в спорте, художественном, литературном, декоративно-прикладном творчестве, отмечены заслуги в патриотическом воспитании молодежи и других областях деятельности.

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