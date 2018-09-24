На Приморском бульваре в Тольятти погибла женщина, упавшая с высоты

В воскресенье, 23 сентября, около 8:30, возле дома на Приморском бульваре в Автозаводском районе Тольятти обнаружили тело 70-летней женщины. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, женщина упала в одного из этажей дома и скончалась. Обстоятельства ее гибели устанавливаются.