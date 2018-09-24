Дарья Касаткина и Анастасия Пвлюченкова вышли во второй круг турнира в Ухане

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина и воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова удачно стартовали на турнире в Ухане (Китай) с призовым фондом более $ 2 млн, пишет championat.com.

Касаткина обыграла в первом матче украинку Лесю Цуренко со счетом 6:4, 7:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 50 минут и не выполнили ни одного эйса. 21-летняя Касаткина допустила 3 двойные ошибки и сделала 6 брейков. Ее соперница 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта. В личных встречах Цуренко ведет — 2-1.

За выход в третий круг соревнований Касаткина поборется либо с Бернардой Пера (США), либо с Сиюй Ван (Китай), которые проведут встречу 24 сентября.

Анастасия Павлюченкова обыграла в двух партиях представительницу Латвии Анастасию Севастову — 6:2, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. За это время Павлюченкова совершила 1 эйс, допустила 3 ошибки на подаче и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

Во втором круге соревнований Павлюченкова встретится с победительницей пары Кики Бертенс (Нидерланды) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Действующей победительницей турнира в Ухане является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла австралийку Эшли Барти.