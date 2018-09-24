Дарья Касаткина и Анастасия Пвлюченкова вышли во второй круг турнира в Ухане

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина и воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова удачно стартовали на турнире в Ухане (Китай) с призовым фондом более $ 2 млн, пишет championat.com.
Касаткина обыграла в первом матче украинку Лесю Цуренко со счетом 6:4, 7:5.
Спортсменки провели на корте 1 час 50 минут и не выполнили ни одного эйса. 21-летняя Касаткина допустила 3 двойные ошибки и сделала 6 брейков. Ее соперница 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта. В личных встречах Цуренко ведет — 2-1.
За выход в третий круг соревнований Касаткина поборется либо с Бернардой Пера (США), либо с Сиюй Ван (Китай), которые проведут встречу 24 сентября.
Анастасия Павлюченкова обыграла в двух партиях представительницу Латвии Анастасию Севастову — 6:2, 6:3.
Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. За это время Павлюченкова совершила 1 эйс, допустила 3 ошибки на подаче и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.
Во втором круге соревнований Павлюченкова встретится с победительницей пары Кики Бертенс (Нидерланды) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Действующей победительницей турнира в Ухане является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла австралийку Эшли Барти.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.