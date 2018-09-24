В Самарской области в начале недели пройдут дожди

В начале рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно с грозой, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 24 сентября, переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 15...20 °C, по востоку области до 24 °C. Ветер южный 8-13 м/с. Во вторник, 25 сентября, ночью температура опустится до 5...10 °C. Днем столбик термометра поднимется до 13...18 °C. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. В среду, 26 сентября, ночью местами небольшой и умеренный дождь, температура 6...11 °C. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 9...14 °C.