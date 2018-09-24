Скончался генеральный директор "Таркетта" Анатолий Нуждин

В пятницу, 21 сентября, скончался от сердечного приступа генеральный директор АО "Таркетт", почетный строитель России Анатолий Нуждин.

Глубокие соболезнования от имени правительства Самарской области и от себя лично выразил губернатор Дмитрий Азаров.

"Своим трудом, целеустремленностью, настойчивостью он сумел создать крупнейший в России завод по производству строительных материалов. Деятельность Анатолия Константиновича — пример высочайшего профессионализма, добропорядочности, ответственности и искренней заботы о людях. Он был уверен: успешное предприятие — это то, где думают о работниках и ценят труд", — говорится в обращении.

Подчеркивается, что активная гражданская позиция Анатолия Нуждина, участие в общественной жизни Отрадного и всего региона вызывают искреннее уважение всех, кто был с ним знаком.

"Память об Анатолии Константиновиче навсегда сохранится в наших сердцах. Вместе с коллегами, родными и близкими мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате", — отмечается в обращении.