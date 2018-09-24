Молодого жителя Чапаевска подозревают в серии грабежей

Сотрудники полиции Новокуйбышевска задержали 18-летнего жителя Чапаевска, подозреваемого в совершении серии грабежей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В течение одного дня правоохранителям поступили заявления о грабежах от двух жительниц города. В ходе опроса женщины пояснили, что все случаи нападения были совершены в утреннее время суток. К каждой из них на улице подбежал молодой человек и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся. Общая сумма ущерба, причиненная пострадавшим, составила 13 тыс. рублей.
В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений стражи порядка задержали молодого безработного жителя Чапаевска, ранее осужденного за грабеж. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. По признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело.
Согласно результатам проверки, полицейские установили возможную причастность задержанного к еще 12 фактам открытого хищения чужого имущества в Новокуйбышевске, произошедшим в летний период. Сумма ущерба устанавливается. Правоохранители выяснили, что украденные золотые изделия подозреваемый перепродавал в населенных пунктах Самарской области. Со слов злоумышленника, денежные средства он успел потратить на собственные нужды. Ведется следствие, устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в Самарской области.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.