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Преступления Происшествия

Молодого жителя Чапаевска подозревают в серии грабежей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Новокуйбышевска задержали 18-летнего жителя Чапаевска, подозреваемого в совершении серии грабежей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В течение одного дня правоохранителям поступили заявления о грабежах от двух жительниц города. В ходе опроса женщины пояснили, что все случаи нападения были совершены в утреннее время суток. К каждой из них на улице подбежал молодой человек и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся. Общая сумма ущерба, причиненная пострадавшим, составила 13 тыс. рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений стражи порядка задержали молодого безработного жителя Чапаевска, ранее осужденного за грабеж. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. По признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело.

Согласно результатам проверки, полицейские установили возможную причастность задержанного к еще 12 фактам открытого хищения чужого имущества в Новокуйбышевске, произошедшим в летний период. Сумма ущерба устанавливается. Правоохранители выяснили, что украденные золотые изделия подозреваемый перепродавал в населенных пунктах Самарской области. Со слов злоумышленника, денежные средства он успел потратить на собственные нужды. Ведется следствие, устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в Самарской области.

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