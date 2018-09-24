В Самаре во дворе жилого дома обгорел автомобиль Subaru Forester

В субботу, 22 сентября, в 17:05 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре во дворе дома по пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль, который восемь пожарных с применением двух машин полностью затушили в 17:13.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

По словам очевидцев, горел автомобиль Subaru Forester, салон которого и моторный отсек выгорели полностью и машина теперь вряд ли подлежит восстановлению.