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Общество

Начат прием заявок на участие в региональном чемпионате "Молодые профессионалы"

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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C 20 по 25 ноября состоится Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) Самарской области. Прием заявок на участие в соревнованиях продлится до 28 сентября.

Чемпионат пройдет по 46 компетенциям для возрастной категории от 17 до 22 лет и по шести компетенциям для юниоров в возрасте от 14 до 16 лет. Принять участие в чемпионате могут школьники, студенты профессиональных образовательных организаций (не являющихся структурными подразделениями вузов), а также молодые работающие профессионалы.

Полная информация для конкурсантов размещена на сайте Регионального координационного центра Союза Worldskills Russia: https://www.cposo.ru/regionalnyj-chempionat.

Полный пакет документов необходимо направлять на адрес электронной почты Регионального координационного центра: samara-wsr@cposo.ru.

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