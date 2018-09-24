Самарские профессионалы завоевали медали первого чемпионата "Навыки мудрых"

На днях специалисты со всей страны демонстрировали свои навыки в самых востребованных профессиях— от механиков и сварщиков до поваров и флористов. Более 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет приняли участие в финале первого Национального чемпионата "Навыки мудрых".

Старт оказался удачным и для преподавателей Самарского государственного колледжа. Бронзовая медаль в компетенции "Администрирование отеля" у Андрея Федотова, а золото чемпионата в компетенции "Графический дизайн" завоевала Алла Агапова.

"Навыки мудрых" — новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills. По мнению организаторов чемпионата, подобные соревнования доказывают, сплав опыта и мастерства — качество, которое всегда востребовано на рынке труда. Предполагается, что уже в следующем году финалу чемпионатов для профессионалов старше 50 лет будут предшествовать региональные отборочные этапы.