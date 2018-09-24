В Отрадном 12-летний школьник отравился алкоголем с лимонадом

В пятницу, 20 сентября, в Отрадном произошло ЧП, в результате которого пострадал ребенок.

От дома № 37 на ул. Гайдара госпитализировали 12-летнего школьника. Изначально было зафиксировано его отравление "неизвестным веществом".

Как сообщили Волга Ньюс в прокуратуре Отрадного, выяснилось, что несовершеннолетний выпил портвейн с лимонадом, что и стало причиной его проблем со здоровьем.

Школьник боялся проблем с родителями, поэтому сразу не сообщил, что именно он употреблял.

Полицейские по факту происшествия составили протокол по статье КоАП "Употребление алкоголя несовершеннолетним". Протокол рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Родителей ждет штраф 2 тыс. рублей.