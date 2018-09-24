Жителей региона приглашают оценить качество ремонта дорог

В понедельник, 24 сентября, стартовал опрос общественного мнения о реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Самарско-Тольяттинской агломерации, сообщает портал облправительства.

Опрос проводится в официальном сообществе проекта в "ВКонтакте", которое является общественной приемной. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети. Выразить свое мнение можно до 1 октября 2018 года.

Напомним, сейчас в агломерации завершается ремонт дорог. Общая готовность ремонта сейчас составляет 82%, полностью завершены работы в Новокуйбышевске и Чапаевске. В Самаре, Тольятти, Жигулевске и Кинеле большая часть дорог проходит приемку. Срок завершения ремонта дорог — 31 октября.

Итоги голосования позволят определить, насколько жители агломерации удовлетворены качеством ремонта автомобильных дорог в 2018 году.

Напомним, что первый опрос общественного мнения о реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" состоялся в июне 2018 года. В нем приняло участие более 3,1 тыс. человек.

На вопрос "Как вы оцениваете качество ремонта в агломерации?" 42,94% (1350 человек) проголосовало за вариант "нормально, но есть замечания", 22,46% (706 человек) — "очень плохо", 17,46% (549 человек) "хорошо, дороги ремонтируют, видны изменения", 17,14% (539 человека) сообщили, что ничего не знают о проекте.

В 2018 году в Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" будет отремонтировано 79 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 140 км.

В том числе в Самаре — 40 участков автодорог (44,4 км), Тольятти — 7 (13,3 км), Новокуйбышевске — 12 (6,2 км), Чапаевске — два (2,4 км), Жигулевске — четыре (3 км), Кинеле — восемь (6 км), а также семь участков региональных трасс (68,4 км).

Объем финансирования проекта в текущем году составляет 3,6 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. — средства федерального бюджета, 2 млрд руб. — средства областного бюджета.