Жителя пос. Береза подозревают в изнасиловании падчерицы

В Самарской области силовики проверяют сообщение об изнасиловании 13-летнего ребенка.
По данным источника в правоохранительных органах, в совершении преступления подозревают 35-летнего мужчину. Согласно имеющимся сведениям, в ночь на 21 сентября, будучи пьяным, он изнасиловал свою падчерицу.
В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет", которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.