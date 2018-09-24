Жителя пос. Береза подозревают в изнасиловании падчерицы

В Самарской области силовики проверяют сообщение об изнасиловании 13-летнего ребенка.

По данным источника в правоохранительных органах, в совершении преступления подозревают 35-летнего мужчину. Согласно имеющимся сведениям, в ночь на 21 сентября, будучи пьяным, он изнасиловал свою падчерицу.

В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет", которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.