Принимаются заявки на участие в творческом фестивале-конкурсе среди людей с ОВЗ "Вместе со звездами"

В рамках мероприятий государственной программы "Доступная среда в Самарской области" региональное минсоцдемографии проводит областной творческий фестиваль-конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Вместе со звездами".

К участию в конкурсе приглашаются люди с ОВЗ в возрасте от семи лет, проживающие на территории Самарской области, в том числе творческие коллективы и сольные исполнители, занимающиеся различными видами художественного творчества и искусства.

Номинации фестиваля: хореография; вокал; инструментальное творчество; иное творчество (клоунада, классическая пантомима, уличный театр, театр-буффонада, пластическая импровизация, театр малых форм, кукольный театр, фокусы и др).

Для участия в конкурсе не позднее 15 октября необходимо подать заявку от учреждений, общественных организаций или лично от участника по адресу: 443074, Самара, ул. Мориса Тореза, 107, электронный адрес: samvog@mail.ru, тел. 8 (846) 268-97-38, 8 (846) 261-77-17, 8 (846) 261-76-84.

В состав заявки входит краткая биография; копия справки об инвалидности; фотографии номера в сценическом костюме, портретные фотографии (в электронном или бумажном виде); видеоматериал номера (видео со звуком в любом читаемом формате, в том числе снятое на смартфон).