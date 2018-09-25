Крупнейшее предприятие индустриальной упаковки повышает мощности с "Сименс Финанс"

ГК "Завод тарных изделий" использует современное оборудование на новых производствах.
Упаковка - важный элемент для любой отрасли. Чтобы закрыть потребности восстанавливающейся промышленности в России, в 2000 году в Самаре ГК "ЗТИ" начала производство индустриальной полимерной упаковки методом экструзионного выдува. Уже через пять лет ЗТИ выходит на лидирующие позиции по объему перерабатываемого полиэтилена среди производителей полимерной транспортной упаковки, а к 2009 году получает ряд патентов и сертификацию по требованиям ISO 9001:2008. Сегодня ЗТИ управляет несколькими собственными заводами в Поволжье, Сибири и Центральном регионе, где установлено самое современное оборудование. Компания работает с такими заказчиками, как "Газпром-нефть" и "Тиккурила". Приобретение новых производственных линий ЗТИ доверила лизинговой компании "Сименс Финанс". Общая стоимость двух недавно реализованных проектов превысила 350 млн рублей.
Сотрудничество партнеров началось с приобретения в лизинг французской линии БОДИПАК-10 для производства ведер. Специалисты "Сименс Финанс" определили наличие в ней преобразователей частоты SINAMICS G120 и S120 и двигателя SIMOTICS 1FK и смогли предложить сниженную ставку даже с учетом длительного срока договора лизинга - пять лет. Как сообщили в "Сименс Финанс", оборудование максимально автоматизировано и при должном техническом обслуживании может прослужить более 20 лет. По факту успешной реализации сделки ГК "ЗТИ" обратилась в компанию уже с новым проектом.
"Инновации в ГК "ЗТИ" постоянны. Это касается дизайна упаковки, модернизации, новых идей. Мы выбираем оборудование современное и стабильное, что позволяет повысить эффективность и развиваться более динамично. Теперь производство укомплектовано европейским высокопроизводительным оборудованием, что позволит компании в течение следующих пяти лет стать крупнейшей в европейской части России площадкой по производству широкого ассортимента металлической тары", - рассказал генеральный директор и основатель ГК "ЗТИ" Гамлет Маратович Оганесян в интервью Unipack.ru.
Действительно, второй проект поможет компании развивать направление по производству металлических крышек, сотрудничать с производителями консервированной продукции стран СНГ и создать новые рабочие места. Линия для производства крышек типа "Twist-Off" стоимостью 2,16 млн евро от Rainer Naroska Engineering GmbH (Германия) содержит контроллер SIMATIC S7-1500* и благодаря высокой автоматизации позволяет достигать производительности в 1000 шт./мин. Линия работает в замкнутом цикле производства (на входе подается металл, на выходе - готовая крышка с высокой степенью герметичности). К тому же будут оптимизированы затраты на изготовление конечного продукта и сокращены сроки отгрузки товара. По итогам проекта со сроком лизинга в пять лет "ЗТИ Металлпак" ожидает роста выручки примерно на 20%.
"Сеть из 24 представительств "Сименс Финанс" позволяет нам работать и с крупными холдингами, у которых производственные мощности расположены в разных регионах. ГК "ЗТИ" - самарское предприятие, поэтому проекты были реализованы нашим представительством, а оборудование поставлено в Московскую область. Поставщики при этом - европейские: мы работаем в структуре "Сименс АГ", и такие компании нам доверяют, предоставляя отличный сервис и выгодные нашим клиентам условия. Уверена, что для ГК "ЗТИ" это оборудование откроет новые рынки сбыта и окупится в самые короткие сроки - для этого мы предложили клиенту удобный индивидуальный график и инвестиции на пять лет даже при финансировании в евро", - уточнила Лилия Муратова, директор представительства "Сименс Финанс" в Самаре.
* SIMATIC S7-1500 - универсальный модульный программируемый контроллер для автоматизации циклических процессов во всех секторах промышленного производства. Благодаря высокому уровню производительности такие контроллеры могут быть использованы для решения задач среднего и высокого уровня сложности, причем подходит для автоматизации как дискретных, так и непрерывных процессов. Благодаря гибкой структуре контроллер SIMATIC S7-1500 также может использоваться для построения централизованных систем и для создания распределенных конфигураций.
Представительство ЛК "Сименс Финанс" в Самаре:
Бизнес-центр "Башня" (пр. Карла Маркса, 201б), этаж 16, офис 1601, 1602
Тел. (846) 205-76-76
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ООО ЛК "Сименс Финанс" - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования "Сименс" и комплектующих "Сименс" для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК "Сименс Финанс" входит в ТОП-10 лизингодателей России, ее региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 30 000. При этом к 01.01.2018 г. портфель ЛК "Сименс Финанс" составляет 45,5 млрд руб., объем нового бизнеса за 12 мес. 2017 (по методике Leaseurope) - 33,6 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за тот же период - 51,8 млрд рублей. Подробная информация www.siemens.ru/finance
"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) - ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. "Сименс" - один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд евро, а чистая прибыль - 6,2 млрд евро. На конец сентября 2017 года в "Сименс" работали 372 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press
ООО "Сименс" является головной компанией "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО "Сименс" насчитывает около 2900 сотрудников. Оборот в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд евро. www.siemens.ru