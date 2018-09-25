Крупнейшее предприятие индустриальной упаковки повышает мощности с "Сименс Финанс"

ГК "Завод тарных изделий" использует современное оборудование на новых производствах.

Упаковка - важный элемент для любой отрасли. Чтобы закрыть потребности восстанавливающейся промышленности в России, в 2000 году в Самаре ГК "ЗТИ" начала производство индустриальной полимерной упаковки методом экструзионного выдува. Уже через пять лет ЗТИ выходит на лидирующие позиции по объему перерабатываемого полиэтилена среди производителей полимерной транспортной упаковки, а к 2009 году получает ряд патентов и сертификацию по требованиям ISO 9001:2008. Сегодня ЗТИ управляет несколькими собственными заводами в Поволжье, Сибири и Центральном регионе, где установлено самое современное оборудование. Компания работает с такими заказчиками, как "Газпром-нефть" и "Тиккурила". Приобретение новых производственных линий ЗТИ доверила лизинговой компании "Сименс Финанс". Общая стоимость двух недавно реализованных проектов превысила 350 млн рублей.

Сотрудничество партнеров началось с приобретения в лизинг французской линии БОДИПАК-10 для производства ведер. Специалисты "Сименс Финанс" определили наличие в ней преобразователей частоты SINAMICS G120 и S120 и двигателя SIMOTICS 1FK и смогли предложить сниженную ставку даже с учетом длительного срока договора лизинга - пять лет. Как сообщили в "Сименс Финанс", оборудование максимально автоматизировано и при должном техническом обслуживании может прослужить более 20 лет. По факту успешной реализации сделки ГК "ЗТИ" обратилась в компанию уже с новым проектом.

"Инновации в ГК "ЗТИ" постоянны. Это касается дизайна упаковки, модернизации, новых идей. Мы выбираем оборудование современное и стабильное, что позволяет повысить эффективность и развиваться более динамично. Теперь производство укомплектовано европейским высокопроизводительным оборудованием, что позволит компании в течение следующих пяти лет стать крупнейшей в европейской части России площадкой по производству широкого ассортимента металлической тары", - рассказал генеральный директор и основатель ГК "ЗТИ" Гамлет Маратович Оганесян в интервью Unipack.ru.

Действительно, второй проект поможет компании развивать направление по производству металлических крышек, сотрудничать с производителями консервированной продукции стран СНГ и создать новые рабочие места. Линия для производства крышек типа "Twist-Off" стоимостью 2,16 млн евро от Rainer Naroska Engineering GmbH (Германия) содержит контроллер SIMATIC S7-1500* и благодаря высокой автоматизации позволяет достигать производительности в 1000 шт./мин. Линия работает в замкнутом цикле производства (на входе подается металл, на выходе - готовая крышка с высокой степенью герметичности). К тому же будут оптимизированы затраты на изготовление конечного продукта и сокращены сроки отгрузки товара. По итогам проекта со сроком лизинга в пять лет "ЗТИ Металлпак" ожидает роста выручки примерно на 20%.

"Сеть из 24 представительств "Сименс Финанс" позволяет нам работать и с крупными холдингами, у которых производственные мощности расположены в разных регионах. ГК "ЗТИ" - самарское предприятие, поэтому проекты были реализованы нашим представительством, а оборудование поставлено в Московскую область. Поставщики при этом - европейские: мы работаем в структуре "Сименс АГ", и такие компании нам доверяют, предоставляя отличный сервис и выгодные нашим клиентам условия. Уверена, что для ГК "ЗТИ" это оборудование откроет новые рынки сбыта и окупится в самые короткие сроки - для этого мы предложили клиенту удобный индивидуальный график и инвестиции на пять лет даже при финансировании в евро", - уточнила Лилия Муратова, директор представительства "Сименс Финанс" в Самаре.

* SIMATIC S7-1500 - универсальный модульный программируемый контроллер для автоматизации циклических процессов во всех секторах промышленного производства. Благодаря высокому уровню производительности такие контроллеры могут быть использованы для решения задач среднего и высокого уровня сложности, причем подходит для автоматизации как дискретных, так и непрерывных процессов. Благодаря гибкой структуре контроллер SIMATIC S7-1500 также может использоваться для построения централизованных систем и для создания распределенных конфигураций.

Представительство ЛК "Сименс Финанс" в Самаре:

Бизнес-центр "Башня" (пр. Карла Маркса, 201б), этаж 16, офис 1601, 1602

Тел. (846) 205-76-76

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