К концу 2019 года в Южном городе построят пожарное депо

Управление капитального строительства Самарской области объявило аукцион по поиску подрядчика, который построит в Южном городке пожарное депо на два машиновыезда.

Информация о этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, выполнять строительно-монтажные работы подрядчику необходимо будет по адресу: с. п. Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон "Южный город".

Подрядчику нужно будет построить само здание со штурмовой башней, оборудовать все инженерные сети и поставить технологическое оборудование.

Все работы нужно выполнить до конца декабря 2019 года.

Начальная максимальная цена контракта — 48 млн рублей.

Подрядчика должны определить 15 октября.