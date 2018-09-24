К концу 2019 года в Южном городе построят пожарное депо

Управление капитального строительства Самарской области объявило аукцион по поиску подрядчика, который построит в Южном городке пожарное депо на два машиновыезда.
Информация о этом опубликована на сайте госзакупок.
Согласно аукционной документации, выполнять строительно-монтажные работы подрядчику необходимо будет по адресу: с. п. Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон "Южный город".
Подрядчику нужно будет построить само здание со штурмовой башней, оборудовать все инженерные сети и поставить технологическое оборудование.
Все работы нужно выполнить до конца декабря 2019 года.
Начальная максимальная цена контракта — 48 млн рублей.
Подрядчика должны определить 15 октября.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.