В Самаре назначены публичные слушания по бюджету на 2019 год

Администрация Самары назначила публичные слушания по проекту бюджета города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте 24 сентября.
Согласно документу, проект бюджета должен появиться на сайте мэрии и в издании "Самарская газета" не позднее 30 сентября. Свои замечания, отзывы и предложения граждане могут представить лично или направить по почте на адрес городского департамента финансов и экономического развития по адресу 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144, либо по электронной почте depfin@dfsamara.ru с 27 сентября по 5 октября.
Заключение по итогам слушаний будет опубликовано на сайте мэрии и в "Самарской газете" 11 октября
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.