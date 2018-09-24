В Самаре назначены публичные слушания по бюджету на 2019 год

Администрация Самары назначила публичные слушания по проекту бюджета города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте 24 сентября.

Согласно документу, проект бюджета должен появиться на сайте мэрии и в издании "Самарская газета" не позднее 30 сентября. Свои замечания, отзывы и предложения граждане могут представить лично или направить по почте на адрес городского департамента финансов и экономического развития по адресу 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144, либо по электронной почте depfin@dfsamara.ru с 27 сентября по 5 октября.

Заключение по итогам слушаний будет опубликовано на сайте мэрии и в "Самарской газете" 11 октября

