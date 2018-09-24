16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре назначены публичные слушания по бюджету на 2019 год Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары Октябрьску выделили 75 млн руб. на обустройство набережной Елена Бондаренко возглавила Ленинский район Самары Вице-спикер гордумы Самары Игорь Рязанов сложил полномочия

Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре назначены публичные слушания по бюджету на 2019 год

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати

Администрация Самары назначила публичные слушания по проекту бюджета города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте 24 сентября.

Согласно документу, проект бюджета должен появиться на сайте мэрии и в издании "Самарская газета" не позднее 30 сентября. Свои замечания, отзывы и предложения граждане могут представить лично или направить по почте на адрес городского департамента финансов и экономического развития по адресу 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144, либо по электронной почте depfin@dfsamara.ru с 27 сентября по 5 октября.

Заключение по итогам слушаний будет опубликовано на сайте мэрии и в "Самарской газете" 11 октября
 

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Art Markin 03 марта 2018 06:35 УФАС возбудило дело в отношении мэрии Самары за выделение площадок под торговлю елками без торгов

А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30