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Облправительство Власть и политика

Объем региональной казны увеличился на 876 млн рублей

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 сентября, в столице региона проходит заседание Самарской губернской думы. Ключевой вопрос повестки — внесение изменений в закон о бюджете Самарской области.

Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора, региональная казна пополнилась на 768,6 млн руб. за счет дополнительных доходов, а также за счет безвозмездных поступлений на сумму 107,6 млн рублей.

Депутаты приняли решение, что 513,6 млн руб. из общей суммы средств направят на обеспечение бесперебойной работы газо- и водоснабжения и подготовку комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду. 182,8 млн руб. пойдут на увеличение зарплат работников здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы.

162,4 млн руб. получит АПК региона, а 155,7 млн руб. пойдет на капремонт учреждений здравоохранения, образования, в том числе по поручению губернатора Дмитрия Азарова на ремонт пришкольного интерната с. Исаклы.

95 млн руб. направят на строительство жилого корпуса Потаповского пансионата для инвалидов, 73 млн руб. — на проектирование детского сада в Тольятти.

Отдельный вопрос у парламентариев вызвали расходы на подготовку коммунальщиков к зиме. Дмитрий Азаров поддержал лидера фракции КПРФ Алексея Лескина: "Почему каждый год вместо того, чтобы заниматься системным решением проблемы, мы "затыкаем дыры"?

Глава региона предложил членам всех фракций принять участие в оценке состояния и готовности коммунальных систем к началу отопительного сезона, чтобы совместно разобраться в причинах увеличения долговой нагрузки в этой сфере. "Мне нужен здесь принципиальный взгляд", заявил Дмитрий Азаров.

Кроме того, на заседании обсудили изменения в структуре областного правительства: министерство экономического развития региона передало полномочия в сфере торговли министерству промышленности и торговли.

Еще одно новшество — согласно поправкам теперь министры не могут занимать должность вице-губернаторов.

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