Введение маркировки на пиво спровоцирует закрытие небольших предприятий и снижение поступлений акцизов в бюджет

Правительство России совершенствует государственное регулирование в области производства и оборота товаров народного потребления. Так, в настоящее время прорабатывается вопрос создания системы маркировки средствами идентификации для различных отраслей торговли. В качестве одного из возможных направлений рассматривается рынок пивоваренной продукции. Впрочем, по мнению экспертов, часть инициатив способна негативно повлиять на пивоваренный бизнес или как минимум не достичь того эффекта, который закладывается разработчиками и авторами нововведений.

Регулирование пивоваренной отрасли в России сегодня одно из самых жестких по сравнению с другими странами — высокий уровень ставок акциза, ограничения времени и мест продаж, запрет рекламы, ограничения по размеру ПЭТ-тары, отчетность в ЕГАИС и так далее. Все это регуляторное и фискальное давление на отрасль вкупе с низким уровнем доходов населения приводит к падению производства. Так, по данным областного министерства экономического развития, инвестиций и торговли (МЭРИТ), объем выпущенного пива в РФ с 2007 года сократился более чем на 40%, за 10 лет было закрыто 13 крупных пивоваренных заводов и несколько солодовен. Поэтому на фоне и без того непростой ситуации участников рынка не могут не беспокоить широко обсуждаемые инициативы распространить требования по обязательной маркировке на пивоваренную продукцию — по аналогии, как это сегодня происходит с крепким алкоголем.

Союз российских пивоваров считает, что данная инициатива может повлечь серьезные негативные последствия для индустрии в целом и для экономической цепочки "сырье-пивоваренная продукция-потребитель", что в большей степени отразится на регионах, так как приведет к сокращению рынка и снижению акцизных поступлений в региональные бюджеты, а также сокращению занятости.

"Всех нас хотят посчитать, — утверждает председатель Национального союза производителей пива и напитков по ПФО Евгений Худанов. — Сколько мы курим, сколько пьем, сколько шуб покупаем, сколько пар обуви снашиваем за год и так далее, вплоть, извините меня, до нижнего белья. Какой от этого прок для государства? Повысить собираемость акцизов. Но для простых людей это в конечном итоге обернется повышением стоимости всех этих товаров. В том числе и в случае с пивоваренной продукцией, которую тоже хотят маркировать".

По мнению Худанова, большие пивоваренные заводы, наверное, смогут это "проглотить": закупят и установят дорогостоящее оборудование, за счет объемов себестоимость одной бутылки вырастет незначительно. "Но представьте себе маленький заводик производительностью 200-300 бутылок в час. Клеить на них марки вручную? Не вариант. Приобрести специальную технику для автоматической маркировки? Она будет стоить вдвое-втрое дороже, чем все производственная линия. В итоге остается два пути: или закрыться или уйти в серый бизнес", — считает пивовар, отмечая при этом, что говорит о бутылках. А как промаркировать разливное пиво? Ведь здесь тара — оборотная. "Нельзя же промаркировать струю! — возмущается Худанов. — Если же клеить на кеги какие-то штрих-коды или марки, то за год они станут похожи на ежей в иголках".

Стоимость автоматов для нанесения маркировки на продукцию составляет около 350 тыс. евро за штуку. Введение маркировки, по мнению пивоваров, потребует значительных инвестиций и расходов на закупку оборудования, самих марок, программного обеспечения, изменения бизнес-операций, приведет к замедлению скорости производственных линий и снижению эффективности производства, а также к росту себестоимости и заметному удорожанию продукции. В свою очередь это приведет к дальнейшему снижению рынка пива и еще большему смещению спроса в сторону более доступных крепких (в том числе контрафактных) алкогольных напитков, что противоречит государственной концепции по снижению уровня алкоголизации населения.

Вице-президент пивоваренной компании "Балтика" по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа Алексей Кедрин считает, что введение маркировки пива крайне затратный и нецелесообразный инструмент, по сути дублирующий функции действующей системы ЕГАИС, которая уже сейчас позволяет государству эффективно контролировать производство пивоваренной продукции и прослеживать ее движение на пути от производственной площадки до торговой точки.

Интересно, но как показывает опыт, наличие специальных/акцизных марок на упаковке для крепкого алкоголя не гарантирует ни качество и безопасность разлитой в такую упаковку продукции, ни ее легальность, если она не проводится через систему ЕГАИС. Это подтверждают многочисленные отчеты Росалкогольрегулирования о контрольных мероприятиях и обнаружении контрафактного крепкого алкоголя с поддельными акцизными марками в различных регионах России. Данные по Самарской области подтверждают общероссийскую практику и даже больше. В регионе регулярно изымается не только нелегальный крепкий алкоголь. Так, по информации МЭРИТ, его сотрудниками периодически выявляются торговые объекты, осуществляющие деятельность без подключения к ЕГАИС и реализующие пиво без сопроводительных документов. В 2017 году из незаконного оборота изъято более 11 тысяч литров пивной продукции и более 6 тысяч литров — в 1 полугодии 2018 года. При этом следует отметить, что Самарская область — пока один из немногих регионов, кто обратил внимание на эту проблему и последовательно ей занимается.

К слову, добавим, что акцизное маркирование пивной продукции в мировой практике встречается крайне редко. В частности, нам удалось найти подтверждение применения акцизных марок на пиво только в 10 странах: Марокко, Малайзия, Кения, Турция, Непал, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Бразилия, Албания. Причем эти страны отличаются либо низким уровнем экономического развития, либо относительно невысоким уровнем потребления пива. Более того, как показывает мировой опыт, в большинстве стран, даже с традиционно высоким уровнем строгости регулирования рынка алкогольной продукции (Норвегия, Швеция, Финляндия), либо не существует практики ее маркировки вообще, либо марки применяются лишь для крепкого алкоголя и иногда винодельческой продукции.

Евгений Худанов, генеральный директор ООО "Золотой хмель", председатель Национального союза производителей пива и напитков по ПФО:

— Сегодня государство начало прислушиваться к нашему мнению, и это вселяет надежду. Наш союз выступает за поиск компромисса. Потому что слишком уж жестко зарегулирован сегодня этот сектор, малый и средний бизнес просто вынуждают уходить в тень. Я считаю, что нас нельзя ставить в один ряд с крупными транснациональными компаниями.

Михаил Жданов, и. о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:

— В последние время у представителей пивоваренной отрасли вызывает серьезные беспокойства тема внедрения обязательной маркировки их продукции. Для региональных властей данный вопрос является актуальным, поскольку на территории Самарской области пивоваренную продукцию производят два крупных предприятия и порядка 40 малых пивоварен. На наш взгляд, введение маркировки не решит проблему наличия нелегального оборота пива, а скорее вызовет негативные последствия: значительные финансовые затраты пивоваренной отрасли, рост себестоимости и удорожание пивоваренной продукции, падение объемов производства и реализации пива, и, естественно, снижение акцизных поступлений в бюджеты. В условиях сохранения негативной динамики рынка пива и сокращения потребительского спроса, рост цены на продукцию и увеличение финансовых расходов предприятий могут еще больше усугубить состояние отрасли и даже привести к закрытию малых и средних предприятий, для которых такие расходы могут оказаться непомерными. С учетом изложенного, министерство не поддерживает введение маркировки для пивоваренной продукции, считает ее не эффективной, излишней мерой регулирования, способной оказать существенное негативное влияние как на развитие пивоваренной отрасли, так и на социально-экономическое развитие региона в целом.